A Lucca la prima edizione di SDE, il Salone dell'Edilizia

mercoledì, 19 giugno 2019, 14:12

di gabriele muratori

Una nuova manifestazione che si elenca alle tante già esistenti per la città di Lucca, è stata presentata questa mattina, presso la sala rossa di Palazzo Orsetti. SDE, il Salone dell'Edilizia, che si terrà al Polo Fiere di Sorbano del Giudice il 6, 7 e 8 marzo 2020 e tratterà quindi un'ampia vetrina inerente il settore della progettazione e della ristrutturazione nel campo edile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente. Dietro la spinta organizzativa dell'azienda Exposervice Srl di Prato, specializzata appunto nell'organizzazione di eventi, la manifestazione ha trovato facilmente il patrocinio e la collaborazione della Regione Toscana e del comune di Lucca, del Cna e di Lucca Crea srl, oltre che di vari ordini professionali locali. Soddisfazione per il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore comunale Valentina Mercanti, tra i protagonisti di questo nuovo evento già programmato anche per il successivo anno 2021 sempre presso il polo tecnologico lucchese. "Abbiamo subito accolto con grande entusiasmo la proposta da parte di Exposervice" – riferisce l'assessore Mercanti. "Oltre ad arricchire il nostro calendario di eventi, possiamo anche contribuire a dare una spinta al settore edile del nostro territorio, facendo conoscere le varie realtà per quanto riguarda i fornitori, gli operatori e i professionisti, e creando quindi una sorta di importante interazione locale". Di stesso parere, Alessandro Sanesi, a capo dell'Exposevice di Prato. "Creare una sinergia, un legame, è lo scopo della nostra missione. Questa manifestazione intende mettere in comunicazione diretta i lavoratori della Toscana, volendo realizzare una piattaforma comune tra loro, nella quale possa trovare accoglimento anche la grande clientela privata. Oltretutto, questa manifestazione, intende anche fornire al visitatore una lunga serie di servizi tali da offrire un pacchetto completo per la ristrutturazione edile, sia per quanto riguarda la parte detrattiva finanziaria, sia per quanto riguarda anche il semplice arredo, oltre che per tanti altri ambiti". Mostre, conferenze, spazi espositivi, sperimentazioni, bioedilizia, e novità in generale, saranno alcuni degli argomenti in programma per la manifestazione in programma che si terrà a ingresso libero. Tutte le informazioni su: www.salonedelledilizia.it