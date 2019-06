L'evento



Aldo Grandi ospite su Toscana Tv

venerdì, 14 giugno 2019, 11:20

Nuovo appuntamento con Obbiettivo Toscana e Incontri, i due format che parleranno della Toscana e delle sue eccellenze, ideati e condotti da Mariella Bonacci. Tutte le trasmissioni sono visibili sul canale Youtube “Mariella Bonacci”



Stasera (14 giugno) alle 23 incontro con il direttore delle Gazzette di Lucca, Viareggio, Serchio, Massa e Carrara e Pistoia: Aldo Grandi. “Il direttore, come lo chiamo io – afferma Bonacci -, lo si può condividere o non condividere, amare o odiare, ma c’è: la sua penna graffia, punge, fa discutere e riflettere. Stasera parlerà con noi dell’abuso delle parole e non solo. Replica della puntata martedì 18 giugno alle 00.00".



