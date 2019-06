L'evento



Alla Ego il mercoledì è l'ora dell'aperitivo e del "Ben-Essere Insieme"

giovedì, 27 giugno 2019, 22:33

Un'opportunità per godersi l'aperitivo a bordo piscina, dopo una giornata di lavoro o di studio. Sono iniziati mercoledì 26 giugno gli appuntamenti estivi organizzati dallo Ego Wellness Resort, un modo diverso di vivere il centro di Sant'Alessio nelle ore serali, aperto a tutti, soci e non. Dalla prossima settimana, prenderanno inoltre il via gli Ego Talk "Ben-Essere Insieme", che si svolgeranno sempre il mercoledì.

"Stasera cominciano gli appuntamenti estivi di Ego, gli aperitivi del mercoledì" ha spiegato Marina Malfatti, responsabile marketing di Ego Wellness Resort. "Ogni mercoledì, per tutto il mese di luglio ci saranno questi aperitivi a bordo piscina – ha proseguito –. Dalla prossima settimana saranno accompagnati dai dei talk show diretti da Debora Pioli". Mentre si svolge l'aperitivo, intorno continua la vita del centro. "Qui siamo aperti fino alle 23 – ha spiegato ancora Malfatti –. Sono momenti piacevoli per vivere il centro in maniera diversa e fare aggregazione. E godesi un pochino di fresco".

Il primo appuntamento ha visto come ospite speciale il Mami Sushi Restaurant di Marina di Pietrasanta, rinomato ristorante di cucina giapponese. Nell'occasione è stata presentato in anteprima il nuovo DS Concept Store. "Il marchio DS è un marchio storico francese, ripreso dal gruppo PSA e configura una gamma di vetture nel segmento premium" ha spiegato Maurizio Lencioni, responsabile del punto vendita DS Automobiles Lucca. "Sono vetture innovative ed eleganti – ha proseguito –. Il marchio DS su Lucca è stato preso dalla concessionaria Autotecnica che ha creato un DS temporary store: uno showroom temporaneo dove viene esposta la vettura. Ci sono già le vetture disponibili per i test drive".

Dalla prossima settimana prenderanno il via i "salotti wellness" dedicati all'approfondimento del tema del benessere, in tutte le sue sfaccettature. Il primo appuntamento è mercoledì 3 luglio, dal titolo "Li conosciamo davvero gli strumenti del nostro benessere?". Si parlerà degli strumenti a disposizione per "stare bene" e migliorare la qualità della vita. Saranno ospiti gli esperti di Mindfulness ed Embodiment Giacomo Innocenti e Asya Soskova, lo psichiatra Enrico Marchi, l'esperta di acquafitness Chiara Braccini, e la neonata Associazione "Elle8- Donne all'ultimo grido". Seguiranno il 17 luglio l'incontro "Stare bene: sogno, sfida o progetto? Piccoli consigli per migliorare la salute, le relazioni e l'autostima" e poi il 24 luglio "L'arte del benessere o il benessere dell'arte?".