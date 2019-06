L'evento



Alla Pieve di San Giovanni Battista di Arliano sabato una serata gospel e swing con il concerto di Freedom Singer Gospel Choir

mercoledì, 19 giugno 2019, 15:55

Alla Pieve di San Giovanni Battista di Arliano, sabato 22 giugno dalle ore 21, serata gospel e swing con il concerto di Freedom Singer Gospel Choir il coro gospel della scuola di musica Sinfonia di Lucca. Un’iniziativa proposta dall’Associazione ‘Amici per Arliano’ e dall’Unità Pastorale Arliano, Chiatri, Farneta, Fibbialla, Formentale, Maggiano, Piazzano e San Macario Piano in collaborazione con lo sponsor “Paesi & Quartieri Lucca” e partner dell’evento “Associazione Per Lammari”.

Il coro Freedom Singers Gospel Choir è nato nel 2013, ha suonato in piazze italiane, vie, scuole e chiese di Lucca. E’ diretto da Serena Suffredini e si giova inoltre della preziosa collaborazione del pianista Giovanni Vitali. Nel 2014 ha avuto diverse collaborazioni fra cui La Vincenzo Genovese Big Band, con cui, aprono il concerto dei “Dirotta Su Cuba” al teatro Verdi di Montecatini Terme. Lo scorso anno Freedom Singers è diventato il coro gospel della scuola di musica Sinfonia, ha cantato al cinema-teatro dei Salesiani a Livorno, partecipato al contest corale “Pisa Gospel night" e poi ancora ha cantato a Lacugnano di Perugia. Mentre in programma, per il prossimo 6 luglio, l’organizzazione in Santa Maria Nera, nel centro storico di Lucca, di un grande concerto gospel che si realizzerà grazie al gemellaggio con la corale svizzera “Crescendo" di Palesieux (Losanna), sarà un evento esclusivo visto che il coro elvetico non fa gospel.

Il concerto sarà diretto da Serena Suffredini, con al pianoforte Giovanni Vitali e sarà introdotto da Nicola Giuntini, seguendo un repertorio dove verranno interpretati: canti gospel classici come “Amazing Grace”, di gospel contemporaneo del famoso Kirk Franklin, una incursione nello swing con Chattanooga Choo Choo di Glenn Miller, nella musica soul e pop con Shackles (praise you) del duo Mary Mary, con Aquarius di Ronnie Dyson e con Somebody to love di Freddie Mercury.

Al termine della serata si terrà un buffet aperto a tutti con prenotazione obbligatoria telefonando a: Pietro 333.4876105. Ingresso ad offerta libera.