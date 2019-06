L'evento



Cerimonia di premiazione del concorso Ideeparolecolori

domenica, 9 giugno 2019, 22:25

Sabato 8 giugno, nell''Aula Magna del Liceo Scientifico "A. Vallisneri", si è tenuta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso artistico-letterario IdeeParoleColori promosso dal Rotaract Club Lucca, associazione di giovani tra i 18 e i 30 anni, attiva sul territorio lucchese.

Gli allievi del Liceo si sono misurati in quattro categorie: poesia e prosa in Lingua inglese, prosa in Lingua italiana, poesia in Lingua italiana, pittura e disegno. Le opere - tutte di gran pregio tanto per la qualità e la profondità dei contenuti quanto per l'accuratezza della forma e delle tecniche espressive utilizzate - hanno ricevuto il plauso delle Giuria (composta da soci del Rotaract Lucca e docenti della scuola) e della scrittrice Alessandra Altamura che hanno scelto, non senza difficoltà, vincitori e segnalati.

Ecco, di seguito, l'elenco degli alunni premiati:

Sezione Prosa

I classificato: racconto "Te lo dico sottovoce " di Rebecca Giusti 2SA

II classificato: racconto "Scenery" di Carolina De Nicolo 3LC

III classificato: racconto "14 agosto" di Sara Orselli 5LC

· Segnalazione della Giuria: "Euforia" di Claudia Buttiglione 5LD

· Segnalazione della Giuria: " Grazie" di Sofia Amato 2SA

Sezione Poesia

I classificato: poesia "Esseri umani" di Sofia Paolinelli 5D

II classificato: poesia "All'ombra della primavera" di Sofia Fazzi

III classificato: poesia "Mattina" di Sofia Amato 2SA

· Segnalazione della Giuria: "Virginia" di Nicola Pecchia 5A

· Segnalazione della Giuria: "Euridice" di Leonardo Bandiera Marlia 5A

Sezione Opere in Lingua inglese

I classificato: "Thoughts" di Nicola Pecchia 5A

II classificato: "Cry in sorrow" di Lucia Moretti 5LC

III classificato: "Migration and placebo" di Michele Bucchioni 5LB

· Segnalazione della Giuria: "Wista" di Marc O'Neill IA

Sezione Disegno/Pittura

I classificato: opera "Il filo rosso del destino" di Anna Bianchini 4E

II classificato: opera "Composizione astratta" di Diletta Casella 2SC

III classificato: opera "Coquelicot" di Silvia Bennici

Segnalazioni dell'autrice Alessandra Altamura

· Prosa: "Pi greco" di Benedetta Fambrini 3LA

Poesia: "Cielo" di Rebecca Giusti 2SA

A tutti i partecipanti i complimenti e la profonda stima del Rotaract Club Lucca, della Giura e dell'Organizzazione del Premio.

Nell'ambito della stessa giornata, alla presenza del Presidente del Rotary Lucca e dell'assistente dell'area tirrenica 1, si è tenuta l'inaugurazione del Laboratorio di Videomaking del Liceo Vallisneri dedicato alla memoria del Dott. Massimiliano Tacchi, Governatore del Distretto Rotary 2071° prematuramente scomparso, e realizzato dal Rotary Lucca con il supporto del Rotaract, nell'ambito del progetto distrettuale "66 gocce per Massimiliano".