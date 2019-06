L'evento



Contro l'inquinamento dell'aria Lucar presenta le auto ibride ed elettriche

lunedì, 10 giugno 2019, 20:25

La concessionaria Lucar di Lucca, da sempre attenta al territorio sul quale opera da oltre 40 anni, per il 2019, ha deciso di investire risorse e sforzi creativi per sensibilizzare i lucchesi alla lotta all’inquinamento atmosferico, con varie iniziative.

Queste azioni intendono rimettere la lente di ingrandimento su di una problematica ormai ben radicata nella nostra popolazione, ovvero l’alterazione dell’aria che respiriamo, la salubrità dell’ambiente nonché la salute delle persone che ci vivono.

Con un’azione di guerriglia ad alto impatto virale, si intenderà solleticare l’attenzione dei lucchesi nei confronti delle auto ibride ed elettriche sempre più indispensabili per combattere la situazione dell’aria sul nostro territorio. Sul muro di Via Salicchi, in prossimità dell’incrocio, verrà apposto un cartellone sagomato che lascerà intravedere una sezione di muro preventivamente pulito.

Attraverso questo pannello i passanti potranno scorgere dunque, dai finestrini delle loro auto, quale risultato si ottiene, per quanto respiriamo, e che si traduce in maniera visibile su un muro di contenimento di un’abitazione. L’iniziativa verrà potenziata nel weekend del 15/16 giugno da un’altra operazione che prevede la presenza di ragazzi e ragazze muniti di tuta e maschera antismog sulla bocca, impegnati a distribuire agli ingressi della città un’informativa sui benefici che portano vetture IBRIDE.

Si evidenzia la sensibilità dell’amministrazione comunale che ha concesso ai possessori di auto ibride, il parcheggio gratuito negli stalli blu della città di Lucca. La nostra azione sarà supportata anche da immagini che compariranno sui maxi impianti 18Mq e Infopoint sulla circonvallazione di Lucca delle quali, Vi alleghiamo link.