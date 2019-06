L'evento



Ego Fruit Party, 30 anni di emozioni

martedì, 11 giugno 2019, 20:15

Trent'anni e non sentirli. Ha festeggiato la sua trentesima edizione l'Ego Fruit Party, l'apprezzata festa estiva caratterizzata da un open buffet a base di frutta e dallo show con balli, musiche e sfilate di moda. Anche quest'anno sono stati in molti i lucchesi che si sono recati a Sant'Alessio per partecipare all'evento organizzato dall'Ego Wellness Resort.

Elemento distintivo che dà il nome alla festa è l'open buffet a base di frutta fresca. Dalle 20 in poi i partecipanti hanno potuto gustarsi, gratuitamente, frutta e macedonia a volontà, nonché alcuni freschi gelati. Intanto il concerto a cura della Jam Accademy ha accompagnato l'attesa dello spettacolo vero e proprio. Lo show si è tenuto nell'area all'aperto, dove è stato allestito un teatro, ed è stato condotto da Debora Pioli.

Ad aprire sono stati i due conduttori della prima edizione dell'Ego Fruit Party, Claudio Dell'Amico e Ugo Manzini, protagonisti di un simpatico siparietto. È poi stato un susseguirsi di balli e sfilate. Lo show ha visto succedersi, tra l'altro, l'Hip Hop di Rapkidz e l'esibizione SAD "Deep Indingo", le performance del Teatro Giovani, la sfilata dei modelli e delle modelle dello Studio Sport Joma, dei costumi e dell'intimo Nicla, dei gioielli Marrakesh e degli abiti di "Le spose di Rosy", le estrazioni di alcune promozioni per l'Ego Wellness Resort, la premiazione dedicata alla nota direttrice d'orchestra lucchese Beatrice Venezi.

Su tutto ha vigilato lo sguardo attento di Renato Malfatti, il patron dell'Ego Wellness Resort e regista della serata. Dopo i ringraziamenti e i saluti finali, via fino alla tarda ora con il dj Luca Maffei e le premiazioni per Miss e Mr Ego.