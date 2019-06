L'evento



Ego Fruit Party: da 30 anni la festa lucchese più “cool” di inizio estate

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:34

Sabato 8 giugno è tempo di festa, divertimento ed emozioni wellness, è tempo di Ego Fruit Party. A partire dalle 20.30 tutti in direzione di Sant’alessio, Lucca, dove negli spazi di Ego Wellness Resort andrà in scena la prima grande festa dell’estate lucchese, che quest’anno compie 30 anni!

Nella cornice del Resort, al bordo della piscina e del Fit Park per l’occasione trasformato in un’arena da show, va in scena uno spettacolo emozionante ripreso e trasmesso da Noi Tv. Quest’anno saranno protagoniste le ballerine e i ballerini della Smash Hip Hop Poin1 di Marialisa Puntoni, con i gruppi “The Future” e “Rapkidz”; le danzatrici della SAD di Evelina Ricci, ed EMOX Balletto di Beatrice Poleschi, oltre alla performance della Polyedric Vision dedicata al “Fantasma dell’Opera” e all’arte teatrale dei “Teatro Giovani”. Numerose le sfilate con le modelle e i modelli a cura di ALSO Eventi di Sonia Paoli, dedicate alla moda sportiva by Joma, ai costumi da bagno e all’intimo Nicla, gli abiti da sposa dell’atelier Le Spose di Rosy. Ospite d’onore la cantante di X Factor 2018 Renza Castelli con un suo mini show, ma molte altre saranno ancora le soprese e i momenti di spettacolo, tra cui l’attesa assegnazione dell’annuale premio Lucca Città Wellness Award, andato, negli anni precedenti, al Lucca Summer Festival, Lucca Photo Festival, Lucca Comics & Games, Lucca Film Festival.

Mentre lo show impazza, la voglia di estate si festeggia anche con un buffet di frutta fresca, spettacolare come tutto il resto: frutta in tutte le sue declinazioni (compresi frullati e gelato), che da tradizione assegna il nome all’evento cresciuto negli anni di portata e aspettative.

“Ego Fruit Party vuole essere un chiaro messaggio di wellness lifestyle”, ricorda Renato Malfatti, titolare Ego. “Una festa, la nostra, con la quale termina Ego Fit Fiesta– sei settimane straordinariamente intense, divertenti, allenanti, educative – ed inizia l’altrettanto straordinaria fase Wellness Summer. Ego Fruit Party nasce quindi dalla voglia di stare insieme – bellissima la fase dei tantissimi sbucciatori di quintali di frutta volontari del mattino – e insieme costruire un momento di alto spettacolo da condividere con i nostri clienti e con tutti coloro che apprezzano questo nostro sforzo ed idea. Tutto il nostro staff, di Ego Wellness Resort e Fit Lab di via Carlo Del Prete, è letteralmente elettrizzato di poter offrire alla città un momento di divertimento intenso e trasmettere un sano e sereno messaggio di wellness, che poi è semplicemente la maniera per migliorare se stessi e il modo di stare con gli altri.”

Una serata da gustarsi – letteralmente – e trascorrere insieme agli amici, con piacevolezza, all’insegna dello spettacolo, dell’estate e del wellness. Per tutta la città e non solo, l’evento è completamente gratuito.