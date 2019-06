L'evento



Gli abiti di Silvia Bulckaen per la ricerca sul cancro

sabato, 1 giugno 2019, 23:04

di barbara ghiselli

Silvia si sarebbe sentita a casa: sottofondo con musiche di tango, ambiente elegante e ricercato, molte persone che le volevano bene e i suoi abiti. Nella splendida cornice dell'atelier Ricci, questo pomeriggio, si è tenuta infatti un'iniziativa a favore della ricerca contro il cancro al seno per ricordare la cara collega e collaboratrice de "La Gazzetta di Lucca", Silvia Bulckaen, prematuramente scomparsa lo scorso 15 gennaio, proprio a causa di questa malattia.

I suoi vestiti e accessori, segno d'innata eleganza, in questa occasione, sono stati esposti e offerti al pubblico e parte del ricavato dell'evento sarà devoluto per la ricerca. Ma chi era Silvia? Era una donna coraggiosa che si è battuta con forza e determinazione contro la malattia, senza mai perdere la speranza, ma anzi con un ottimismo e una voglia di farcela esemplari. Era piena di spirito d'iniziativa, non si fermava mai alla superficie ma andava a cercare cosa si nascondeva dietro i fatti, qualità fondamentali per una buona giornalista come lei era. Un'ottima collega e amica che sapeva spronarti a dare il meglio di te, una persona splendida che manca a chi l'ha conosciuta.

Matteo e Tommaso, i suoi amati figli, hanno deciso di organizzare questo evento che è stato appunto chiamato "Il nastro rosa di Silvia: la sua eleganza per la ricerca" e, durante questo appuntamento, gli intervenuti hanno potuto ammirare parte del suo guardaroba e notare l'attenzione ai dettagli e allo stile unico che da sempre la caratterizzava nel vestirsi, prova ne è la stupenda gonna di tessuto damascata che Silvia stessa si era creata su suo modello."Ringrazio Patrizia Ricci per avere ospitato nel suo atelier – ha detto il figlio Tommaso – la sfilata di alcuni abiti di mia madre, indossati da modelle, e Sandra Bacci, blogger di moda, che si è occupata di fare i vari abbinamenti; ringrazio inoltre il bar Nelli e il Mai Mai per aver offerto l'aperitivo. Io e mio fratello Matteo abbiamo selezionato con cura e attenzione i vestiti e gli accessori da esporre in questa importante occasione e siamo davvero contenti di vedere che le persone presenti li abbiano apprezzati".