Il Rotary dona un defibrillatore alla comunità di Brancoli

Altri articoli in L'evento

venerdì, 7 giugno 2019, 14:33

La scuola primaria di San Michele di Moriano si è porta a casa il primo e il secondo posto con la squadra 'Gatti Pazzi' prima classificata e la squadra 'Polpette Veloci' seconda classificata

mercoledì, 5 giugno 2019, 16:40

Torna domenica l'ormai tradizionale festa organizzata dalla Compagnia Balestrieri Lucca nei sotterranei del baluardo di San Pietro. La manifestazione, che giunge quest'anno alla sua 19° edizione, vuole rievocare lo svolgimento di un’antica festa popolare quando il popolo raggiungeva Lucca da tutto il contado per trascorrere una giornata diversa

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:53

Tutto il miglior artigianato lucchese per la quarta edizione di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell'artigianato lucchese di qualità, che si terrà dal 27 al 29 settembre sempre a ingresso libero, di nuovo nell'ex Real Collegio, nel centro storico della città, dopo il successo dello scorso anno

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:02

I ragazzi hanno fatto un'uscita in montagna a San Lorenzo a Vaccoli accompagnati da una guida d'eccezione: il plurimedagliato atleta paralimpico Andrea Lanfri. L'iniziativa si è svolta all'interno del progetto "Tutti in montagna, la montagna per tutti", promosso dall'associazione Luccasenzabarriere onlus assieme alla concessionaria Lucar e alla Michelotti Ortopedia

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:34

Sabato 8 giugno è tempo di festa, divertimento ed emozioni wellness, è tempo di Ego Fruit Party. A partire dalle 20.30 tutti in direzione di Sant’alessio, Lucca, dove negli spazi di Ego Wellness Resort andrà in scena la prima grande festa dell’estate lucchese, che quest’anno compie 30 anni!

martedì, 4 giugno 2019, 17:26

Sedie, panche e persino scalini occupati: in un silenzio attento e partecipe, una chiesa dei Servi gremita di uomini e donne di tutte le età ha ascoltato le parole di pace, diritto e impegno di Gino Strada, fondatore di Emergency e protagonista degli "Incontri con le eccellenze" della Fondazione Banca...