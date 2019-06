L'evento



LuccArtigiana: torna per la quarta edizione la fiera dell'artigianato "DOCG"

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:53

di barbara ghiselli

“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare che anche quest'anno tornerà LuccArtigiana, fiera promozionale dell'artigianato lucchese di qualità, giunta alla quarta edizione e si terrà dal 27 al 29 settembre nell'ex Real Collegio, con ingresso libero”. Queste le parole di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, alla conferenza stampa di presentazione della suddetta iniziativa. Landucci ha ricordato che la manifestazione è organizzata dalla Fondazione Lucca Sviluppo con la Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Confartigianato, CNA Lucca, comune di Lucca e gode del patrocinio dell'Osservatorio mestieri d'arte di Firenze.

Grande soddisfazione da parte di Umberto Chiesa, consigliere della Fondazione Banca del Monte di Lucca e promotore dell'iniziativa che ha parlato di varie trattative in corso per rendere la manifestazione sempre più ampia e di grande livello. “Mi piacerebbe che, anche quest'anno, partecipasse alla nostra iniziativa la Fondazione Carnevale di Viareggio. Vorrei poi aprire la manifestazione anche alle scuole e, a questo proposito sono in contatto con l'istituto Civitali che avrebbe così l'occasione di esporre gli abiti e i costumi realizzati dagli alunni che frequentano l'indirizzo sulla moda; spero inoltre che il negozio specializzato in arredi sacri e che si occupa di vestire il Volto Santo, un'eccellenza dell'artigianato lucchese quindi, decida di partecipare a questa importante fiera” ha dichiarato Chiesa.

Come ha poi spiegato l'assessore alle attività produttive del comune di Lucca, Valentina Mercanti: “LuccArtigiana è una manifestazione importante per i produttori, non solo perchè avranno così l'occasione per far comprendere la ricchezza dei loro manufatti ma anche perchè in questi tre giorni ci saranno laboratori e seminari per riflettere sul futuro dell'artigianato”. Dello stesso parere il direttore di CNA, Stephano Tesi e Massimo Dini di Confartigianato che hanno evidenziato l'importanza di una manifestazione come questa dove vengono riscoperte le tipicità artigianali della provincia lucchese.

“Come Confcommercio – ha affermato Aurelio Pesci, responsabile per la camera di commercio di Lucca all'organizzazione diretta di eventi, fiere e manifestazioni, tutela e promozione della qualità di prodotti – siamo contenti di partecipare all'organizzazione di questa manifestazione che racchiude

le eccellenze artigianali della provincia e di vedere che, anno dopo anno, grazie anche alla collaborazione di tutti i soggetti che la promuovono, LuccArtigiana sta crescendo sempre di più”.

Elena Cosimini, consigliera della Fondazione Lucca Sviluppo ha ricordato il successo avuto anche lo scorso anno dalla manifestazione e il fatto che i clienti abbiano potuto apprezzare la qualità delle produzioni tradizionali, ormai praticamente vere “DOCG”.

Cosimini ha poi specificato che sono aperte le iscrizioni agli artigiani del territorio per poter partecipare a questa manifestazione (non occorre essere iscritti a nessuna categoria). E' possibile chiedere informazioni e scaricare il regolamento da oggi fino al 15 luglio compilando la scheda di iscrizione sul sito internet: www.fondazionebmluccaeventi.it ed inviandola a segreteria@fondazionebmlucca.it come indicato nel regolamento.