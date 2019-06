Passaggio di consegne al Rotary Club di Lucca: il pediatra Fortunato è il nuovo presidente

Altri articoli in L'evento

giovedì, 27 giugno 2019, 22:33

Un'opportunità per godersi l'aperitivo a bordo piscina, dopo una giornata di lavoro o di studio. Sono iniziati mercoledì 26 giugno gli appuntamenti estivi organizzati dallo Ego Wellness Resort, un modo diverso di vivere il centro di Sant'Alessio nelle ore serali, aperto a tutti, soci e non

mercoledì, 26 giugno 2019, 00:33

Se la Nintendo per creare l'iconico personaggio di Super Mario avesse preso spunto da una persona reale sicuramente questa porterebbe il suo stesso nome. Dietro le quinte del Twiga di Marina di Pietrasanta c'è una figura dalle mille risorse, con una personalità brillante e un passato rocambolesco

sabato, 22 giugno 2019, 21:03

Nell'ambito della rassegna special guest discoteca di questa estate, al Twiga il 29 giugno si apre la stagione by night con l'esibizione dell'ex bomber Bobo Vieri in versione disc-jockey con tanto di staff artistico al seguito

venerdì, 21 giugno 2019, 17:22

Una promozione imperdibile da parte di Ennebi Computers per agriturismi, bed and breakfast e hotel in vista della bella stagione

giovedì, 20 giugno 2019, 16:23

Durante la giornata, a Palazzo Boccella a San Gennaro, Capannori, verrà inaugurata la mostra fotografica dedicata ai primi 50 anni dell'associazione

mercoledì, 19 giugno 2019, 15:55

Il coro Freedom Singers Gospel Choir è nato nel 2013, ha suonato in piazze italiane, vie, scuole e chiese di Lucca. E’ diretto da Serena Suffredini e si giova inoltre della preziosa collaborazione del pianista Giovanni Vitali