L'evento



Premio Mario Tobino: ecco i vincitori

lunedì, 3 giugno 2019, 14:23

Lunedì 3 giugno presso la sala convegni "Vincenzo da Massa Carrara", complesso di San Micheletto (via Elisa 23) si è svolta la cerimonia di premiazione del premio Mario Tobino (XIII edizione), istituito annualmente per promuovere la figura del grande scrittore viareggino. I premi sono stati consegnati dal sindaco Alessandro Tambellini e da Massimo Marsili, dirigente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il tema di questa edizione è stato: Mario Tobino e il paesaggio del cuore. La commissione che ha valutato i progetti è composta da Isabella Tobino, Elda Carlotti, Divier Nelli e Riccardo Roni.

VINCITORI ISTITUTI SUPERIORIGiulia Arrigoni 1° Premio Liceo Scientifico "Barsanti e Matteucci" di Viareggio Il racconto si snoda leggero e piacevole come una fiaba, dove si rovesciano i ruoli della luna e della terra: nel deserto della luna la fanciulla selenita guarda la terra lontana e irraggiungibile, sogna il suo verde, ma e' il suo pianto a far germogliare la vita nel deserto lunare. La fiaba diventa metafora del valore del coraggio (andar al di là dei propri limiti) e della speranza di poter realizzare grazie a questo i propri sogni. Flavio Cola 2° Premio Liceo Scientifico "A. Vallisneri" di Lucca Il mio viaggio: sulla lunaIl viaggio sulla luna che ha desiderato fin da piccolo finalmente si realizza, ma e' solo un sogno. Narrazione garbata e piacevole. Federica Pancetti 3° Premio Liceo Classico "G. Carducci" di ViareggioLEVEL 1Racconto fantastico, in un pas del maine, durante l'allunaggio, accadono fatti misteriosi e fa paura la inspiegabile scomparsa delle persone che escono di casa. Colpa di oscure trame politiche o della luna? In realtà si tratta solo di un gioco. La tensione di un racconto giallo e noir viene mantenuta efficacemente fino alla conclusione dove si scioglie nella costatazione che si tratta solo di un gioco.

ISTITUTI MEDIE INFERIORI 1° Premio Classe 2A Classe 3B Classe 3DScuola Secondaria di I grado "G. Puccini" di Piano di Conca Elaborato ampio, accurato e significativo nella scelta tematica dei paesaggi del cuore di Tobino, efficace nella realizzazione dove il vero fotografico si fonde con la interpretazione pittorica. 2° PremioClasse 2A Classe 3B Classe 3C Classe 3D Classe 3EScuola Secondaria di I grado "L. Nottolini" di Lammari Il giovane Tobino con gli amici del piazzone rivivono nel video vivace e piacevole attraverso una rappresentazione fresca e coinvolgente di ragazzi attori credibili.

ISTITUTI SCUOLA PRIMARIA 1° Premio pari-merito Classe 5A Classe 5BScuola Primaria "Leone Sbrana" di Viareggio Le foglie dell'albero secolare dipinto sanno raccontare, con efficacia anche visiva. Ad uno ad uno i luoghi del cuore di Tobino. Opportunamente scelti e trascritti. 1° Premio pari-merito Classe 5A Classe 5CScuola Primaria "R. Lambruschini" di Viareggio Accurata rassegna di luoghi del cuore di Tobino, dalla giovinezza a Viareggio, a Lucca , a Maggiano, con fresca ed efficace realizzazione grafica.