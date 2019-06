L'evento



Rosario sulle Mura con il vescovo

martedì, 4 giugno 2019, 15:07

Recitare il rosario camminando sulle Mura di Lucca in compagnia del vescovo Paolo Giulietti. La singolare iniziativa si terrà domenica 30 giugno.

Il ritrovo è sopra Porta Elisa alle ore 21. I partecipanti faranno un giro di Mura recitando tutti i misteri del rosario (misteri gaudiosi, misteri dolorosi, misteri luminosi, misteri gloriosi). Le preghiere saranno guidate dal vescovo. In caso di pioggia l'appuntamento rimane a Porta Elisa ma poi i fedeli si sposteranno in un luogo chiuso.

Le preghiere saranno dedicate a padre Silverio Coletti, il carmelitano del santuario della Madonnina recentemente scomparso.

E.B.