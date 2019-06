L'evento



Spazio Casa, Valentina Chiari: "Al primo posto la soddisfazione del cliente"

mercoledì, 12 giugno 2019, 23:44

"Cerchiamo sempre di mettere al primo posto la soddisfazione del cliente" ha detto Valentina Chiari, titolare di Spazio Casa, agenzia immobiliare con sede nel quartiere Sant'Anna a Lucca. L'agenzia opera nei settori delle compravendite e della locazione di immobili nel comune capoluogo e a Capannori.

L'agenzia è aperta dal 2006. "Prima eravamo vicino alla chiesa di Sant'Anna in un ufficio più piccolino, poi ci siamo ingranditi" ha detto la Chiari, che ha iniziato a lavorare all'agenzia come collaboratrice, per poi diventarne la titolare intorno al 2009. Prima di fare l'agente immobiliare ha fatto un tirocinio da geometra e ha studiato scienze agrarie all'università.

A Spazio Casa, oltre alla titolare lavorano altri tre agenti immobiliari. "Si investe tanto nella collaborazione tra colleghi" ha detto Chiari. Diversi i servizi offerti da Spazio Casa: dalla selezione dell'immobile alla scelta del notaio, dall'assistenza alla consulenza sui contratti. "Tutto quello che riguarda affitti e vendite, a 360 gradi" ha riassunto la titolare.

A rivolgersi a Spazio Casa sono clienti di diverse nazionalità. "Come proprietari la maggioranza sono italiani – ha affermato Chiari –. Il cliente che compra o prende in affitto è anche straniero". "Negli affitti tantissime persone si trasferiscono per lavoro – ha proseguito –. Tanti altri si trasferiscono come scelta di vita: stanno in affitto un annetto per conoscere Lucca e poi comprano".

L'agenzia Spazio Casa ha sede in via Cavalletti 378 a Lucca. È aperta dal lunedì al venerdì 9.30-13 e 15.30-19.30, il sabato 10-13 e su appuntamento (telefono: 3471255528). Sito web:www.spaziocasalucca.it