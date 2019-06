L'evento



Studenti del Fermi – Giorgi in montagna con Andrea Lanfri

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:02

È stata un'esperienza letteralmente unica quella fatta martedì 4 giugno dagli studenti del Polo Fermi – Giorgi di Lucca. I ragazzi hanno fatto un'uscita in montagna a San Lorenzo a Vaccoli accompagnati da una guida d'eccezione: il plurimedagliato atleta paralimpico Andrea Lanfri. L'iniziativa si è svolta all'interno del progetto "Tutti in montagna, la montagna per tutti", promosso dall'associazione Luccasenzabarriere onlus assieme alla concessionaria Lucar e alla Michelotti Ortopedia.

"Tutti in montagna, la montagna per tutti" è il nuovo progetto dell'associazione Luccasenzabarriere onlus rivolto al mondo delle scuole. L'iniziativa vuole promuovere nei ragazzi il desiderio di vivere e conoscere la montagna trasmettendo loro i grandi valori di vita. Si tratta di un'attività extracurricolare di avvicinamento e conoscenza della montagna con l'obiettivo di favorire nei ragazzi partecipanti la consapevolezza delle proprie capacità, migliorare la resilienza e vincere le paure, rafforzare la fiducia nei compagni e in se stessi. "Eliminare la parola impossibile. Questo è l'obiettivo che mi sono dato e che giorno dopo giorno cerco di raggiungere con ogni mezzo a mia disposizione – ha spiegato l'atleta Andrea Lanfri, testimonial ufficiale di Luccasenzabarriere onlus –. Insieme agli studenti dell'Istituto Tecnico Sportivo di Lucca, ho vissuto un'intensa mattinata all'interno del progetto 'Tutti in montagna, la montagna per tutti', promosso dall'associazione Luccasenzabarriere assieme a Lucar Lucca e all'Ortopedia Michelotti, ai quali vanno i miei ringraziamenti per aver contribuito a questa iniziativa. Un'occasione per raccontare la mia storia e mostrare cosa si può fare anche se si è avuto qualche "piccolo" incidente di percorso. Voglio trasmettere i valori della vita e della montagna portando con me qualsiasi persona, ragazzi, adulti, chi ha avuto problemi, per far scoprire loro la scalata e dar loro una marcia in più". Durante la giornata Lanfri ha fatto provare l'arrampicata anche ad alcuni ragazzi con difficoltà motorie ed altri con alcune protesi offerte dalla Michelotti Ortopedia.

"È un progetto in cui crediamo molto – ha dichiarato il presidente di Luccasenzabarriere onlus Domenico Passalacqua – per il quale voglio ringraziare la Lucar, la Michelotti Ortopedia, la Croce Rossa di Lucca, la Cooperativa di Guamo per averci preparato la merenda, la Misericordia Massa Macinaia e San Giusto per il loro servizio sanitario, la scuola ITI per aver accolto il nostro progetto e le associazioni Cammino per la Felicità e Sintomi in cammino per averci prestato ancora una volta la loro Joelette".