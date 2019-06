L'evento



Successo per "Con un gelato regali un sorriso" di Fondazione ANT Italia Onlus

martedì, 18 giugno 2019, 14:41

Soddisfazione da parte della delegazione Massa-Carrara Lucca della Fondazione Ant Italia Onlus per la riuscita dell'iniziativa regionale "Con un gelato regali un sorriso", la giornata a favore del progetto “Bimbi in Ant” a cui hanno aderito diverse gelaterie nel nostro territorio. A ringraziare «tutti coloro, gelatai e clienti, che ha hanno sposato l’iniziativa a scopo benefico consentendo di devolvere una parte dell’incasso della giornata di sabato – è la delegata territoriale Maria Grazia Menconi, che aggiunge – si è trattato di un gelato dal sapore diverso che è servito a sostenere la nostra Fondazione che ha in essere attività e progetti di vario genere, incluso quello a favore dei bambini». L’iniziativa giunta alla quattordicesima edizione è patrocinata dalle sigle regionali di Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confesercenti. «Tra le iniziative simili in programma in estate, quella di giovedì 1° agosto – anticipa il promoter Ant Stefano Guidoni – con cui i gestori degli stabilimenti balneari della riviera apuo-versiliese che aderiranno alla giornata di raccolta fondi, devolveranno l’importo pari al costo dell’affitto giornaliero di un ombrellone a favore dell’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e alle loro famiglie». Le gelaterie di Lucca a cui vanno i ringraziamenti da parte della Fondazione ANT sono la gelateria Veneta, Venetina, Non solo yogurt, Veneta alla stazione e le tre gelaterie Marameo.