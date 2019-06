L'evento



Torna "Con un gelato regali un sorriso" l'iniziativa promossa dalla delegazione territoriale della Fondazione ANT Italia Onlus

venerdì, 14 giugno 2019, 15:21

"Con un gelato regali un sorriso" è l'iniziativa regionale in programma domani, promossa dalla Fondazione Ant Italia Onlus, a cui hanno aderito dieci gelaterie nel nostro territorio. A ringraziare "coloro che hanno sposato l'iniziativa a scopo benefico con cui le gelaterie devolveranno una percentuale dell'incasso della giornata di oggi a favore del progetto "Bimbi in Ant" – è la delegata di Massa - Carrara Lucca Maria Grazia Menconi (nella foto), che aggiunge – il gelato di oggi per chi si recherà in una delle dieci gelaterie avrà un sapore del tutto diverso, perché servirà a sostenere la nostra Fondazione che ha in essere attività e progetti di vario genere, incluso quello a favore dei bambini». L'iniziativa giunta alla quattordicesima edizione è patrocinata dalle sigle regionali di Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confesercenti. «Si tratta di una delle innumerevoli iniziativa di raccolta fondi – sottolinea il promoter Ant Stefano Guidoni – utile sia a finanziare l'assistenza gratuita ai malati di tumore e alle loro famiglie, che a far conoscere il lavoro dei nostri operatori medico sanitari e l'opera dei volontari». Ecco le gelaterie apuane che hanno aderito: Lo Scoiatolo, Chocolat, Irma La Dolce, Bellamia e Le Amarene a Massa, Polaris e Fior d'Elisa a Marina di Massa, Cybo a Carrara, Theobroma e Paradiso a Marina di Carrara.