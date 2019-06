L'evento



Torna “Corteggiando a Lucca”

giovedì, 13 giugno 2019, 15:38

Venerdì 14 e sabato 15 giugno alle ore 21 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano appuntamento con la terza edizione del Concorso Regionale di Corti Teatrali e Monologhi “Corteggiando a Lucca” in collaborazione con il Comitato Regionale F.I.T.A. Toscana.

Il concorso aperto a tutte le realtà teatrali amatoriali della Toscana, quest’anno vede la partecipazione di 15 Gruppi provenienti da 3 Province, per un totale di 19 performance, e si pone l’obiettivo di offrire alle Compagnie una possibilità di esibirsi, incontrarsi, mettere in circolo le proprie idee ed il proprio talento e trovare stimoli nel confronto col pubblico e con le idee e i talenti altrui.

Questo il programma delle due serate.

Venerdì 14 GIUGNO - ore 21

Compagnia Gli Avanzati - Corto Teatrale / "Chiuso" di Lorenzo Bonaccorsi

Compagnia dei Sognatori - Monologo / Daniela Solea in "L’amore non va in vacanza" di Nancy Meyers

Compagnia CircoCinque - Corto Teatrale / "Adelchi - Coro Atto Terzo" di Alessandro Manzoni

La Cattiva Compagnia - Monologo / Andrea Mattei in "Slalom" di Andrea Mattei

Compagnia Teatro dell’Accadente - Monologo / Irma Orrico in "La clausola" di Aldo Nicolaj

INTERVALLO

Compagnia Arte Teatrale Invicta - Monologo / Samuele Rossi in "Se fossi un comico" di Samuele Rossi

La Cattiva Compagnia - Corto Teatrale / "Erano un pò nervosi" di Achille Campanile

Compagnia Corte Tripoli Cinematografica - Monologo / Aldo Natale in "Teresina" di Giorgio Ferretti

Compagnia della Croce Verde di Viareggio - Monologo / Paolina Morescalchi in "Cesira e il ricordo dell’omo mascherato a Sant’Anna di Stazzema" di Paolina Morescalchi

Compagnia del Libero Teatro - Monologo / Francesco Bargi in "Calcio d’amore" di Francesco Bargi

Sabato 15 GIUGNO - ore 21

Compagnia Teatro Studio - Corto Teatrale / "L’aumento" di Dino Buzzati

La Nuova Compagnia - Corto Teatrale / "La strana storia di Ofelia" di Francesca Palli

Compagnia dei Sognatori - Monologo / Antonio Serafino in "Lettera a Napoli" di Valentina ed Alessandra

Compagnia I Lusiadi - Monologo / Lara Giovacchini in "LEI" di Lara Giovacchini

Compagnia Corte Tripoli Cinematografica - Corto Teatrale / "Acqua minerale" di Achille Campanile

INTERVALLO

Compagnia Filodrammatica Quiesa - Corto Teatrale / "La Signora delle camelie" liberamente ispirato ad uno sketch di Dino Verde

Compagnia Gli Avanzati - Monologo / Lorenzo Bonaccorsi in "Giancarlo Catino" di Massimiliano Bruno

Compagnia Colpo di Scena - Monologo / Alessandra Nutini in "L’assolo di Callisto" di Antonio Frassinelli

Compagnia I Tardivi - Corto Teatrale / "Il provino" de I Tardivi

Al termine la Giuria di Qualità proclamerà i vincitori delle seguenti categorie: miglior attore, miglior attrice, miglior regia, miglior Corto Teatrale e miglior Monologo.

I migliori monologhi maschile e femminile di tesserati F.I.T.A. concorreranno nella finale del Festival Nazionale dei Monologhi, organizzato dal Comitato Regionale F.I.T.A. Lazio con il patrocinio di F.I.T.A. Nazionale, che si terrà domenica 16 giugno, alle ore 18, al Teatro Fără Nume di Ostia Lido (Roma).

Le serate del concorso “CORTEGGIANDO a LUCCA” avranno inizio alle ore 21 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it e sulla Pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.