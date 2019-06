L'evento



Un Bobo Vieri versione disc-jockey apre l'estate 'by night' al Twiga

sabato, 22 giugno 2019, 21:03

Nell'ambito della rassegna special guest discoteca di questa estate, al Twiga il 29 giugno si apre la stagione by night con l'esibizione dell'ex bomber Bobo Vieri in versione disc-jockey con tanto di staff artistico al seguito. Il 12 luglio altro appuntamento con uno dei disc-jockey che vanno al momento per la maggiore, Black-Coffee. Il 26 luglio si prosegue, poi, con Timati, un rapper, dj e produttore discografico russo, molto conosciuto anche fuori i confini della Russia. Infine il 2 agosto quarto e ultimo appuntamento con Cathy Guetta, ex moglie di David Guetta, anche lei famosa disc-jockey.

Dopo questa carrellata di ospiti internazionalmente conosciuti, a partire dal 1 luglio, tutti i giovedì fino alla fine del mese di agosto Hop-Up e Reggae Toni con dj Masterfix. Tutti i martedì, inoltre, dei mesi di luglio e agosto, dj Flash al secolo Alessandro De Francesca, in pista a Milano come dj resident dell'Armani Privè.

Passando adesso all'aspetto enogastronomico, tutte le sere dinner show, cena con spettacolo musicale a partire dalle 22 e fino alla mezzanotte e mezza, menu à la carte, con esibizioni di Alessandro Ristori, Umberto Smaila, Anima e Core e altri ancora.

Durante i quattro mercoledì di luglio, previste quattro serate eno gastronomiche a tema: il 10 luglio saranno di turno le specialità marchigiane. Il 17 luglio andrà in scena la via dei salumi, dal mare fino all'Emilia partendo dal Tirreno. Il 24 luglio sarà la volta del Piemonte con le Langhe. Infine, il 31 luglio toccherà alle terre di Siena e al Volterrano. Si tratta di degustazioni libere alle 18 mentre alle 21.30 cena al tavolo su prenotazione e posti limitati.

TWIGA

Indirizzo: via Lungomare Roma, 2, 55044 Marina di Pietrasanta

Orari: aperto ⋅ Chiude alle ore 04

Telefono: 0584 21518 - 393 9356127