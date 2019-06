L'evento



Wi-fi, nuova promozione da Ennebi Computers

venerdì, 21 giugno 2019, 16:22

Una promozione imperdibile da parte di Ennebi Computers per agriturismi, bed and breakfast e hotel in vista della bella stagione.

Infatti l'azienda, attiva da quasi vent'anni con una lunga storia alle spalle per quanto riguarda l'assistenza ai clienti, ha lanciato una promozione rivolta a tutte quelle strutture turistiche che, anno dopo anno, vedono la clientela lamentarsi del mancato raggiungimento in camere ed alloggi del Wi-Fi.

Ennebi Computer offre quindi alle strutture che lo richiederanno un sopralluogo completamente gratuito sul posto, durante il quale i tecnici studieranno le migliori soluzioni possibili per ovviare a questi problemi così da rendere il soggiorno per gli ospiti il più comodo possibile, senza più lamentele e pellegrinaggi nelle sale comuni per avere un collegamento ad internet.

Ennebi Computers servendosi delle nuove tecnologie nel campo dell'amplificazione di segnale e valutando anche la possibilità di nuovi operatori a seconda di quello con la migliore copertura nella zona interessata mantenendo però invariati numero fisso ed email.

Per avere più informazioni sulla promozione contattare il 0583-708221.