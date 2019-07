L'evento



Al cinema Moderno Toy Story 4, divertimento per grandi e bambini

sabato, 6 luglio 2019, 16:59

Per il divertimento di grandi e bambini, è arrivato anche a Lucca Toy Story 4, il film d'animazione della Disney Pixar diretto da Josh Cooley. Si tratta del quarto lungometraggio della serie di Toy Story. Il film, dalla durata di 100 minuti, è questo fine settimana in proiezione al cinema Moderno.

"Toy Story 4, il film d'animazione Disney Pixar diretto da Josh Cooley, vede Woody (Tom Hanks) e Buzz (Tim Allen) alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi amici, inaspettati ritorni e nuovi arrivi come Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo – recita la trama –. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce 'spazzatura' e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita 'on the road' hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi".

Il film è in programmazione a Lucca al cinema Moderno, in via Vittorio Emanuele II numero 17. Questi gli orari degli spettacoli: sabato 6 luglio 17.30 e 20.45; domenica 7 luglio 17.30 e 20.45; lunedì 8 luglio riposo; martedì 9 luglio 17.30 e 20.45.