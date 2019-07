Alessandro Filippi laureato in ingegneria civile

Altri articoli in L'evento

martedì, 16 luglio 2019, 21:10

Alla Ego di S. Alessio mercoledì 17 luglio appuntamento con l'esperienza e la testimonianza di chi, partendo dal concetto di "wellness" (benessere per la persona, per la sua armonia psico-fisica, per il territorio), ha coltivato e realizzato veri e propri progetti edificanti ed edificati

lunedì, 15 luglio 2019, 18:55

Come ogni anno Ego Wellness Resort a S. Alessio è stata sede del meeting internazionale “Aqua Experience”, un’intera giornata dedicata al fitness in acqua con top trainer internazionali, aperto al pubblico e alla formazione

lunedì, 15 luglio 2019, 16:38

Venerdì in piazza del Duomo si è svolta la 45^ edizione del Palio di San Paolino gara di tiro con la balestra fra i tiratori cittadini. La gara, che da quest'anno è stata interamente organizzata dal Comune di Lucca , ha visto la partecipazione dei tiratori dei due principali gruppi...

venerdì, 12 luglio 2019, 22:17

Nicola Vannucchi ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa con la votazione di 110

venerdì, 12 luglio 2019, 21:00

L’esperienza di Ego Wellness Resort di Lucca, con oltre 40 attività in piscina per ogni esigenza, un circuito acquatico wellness e una vera e propria palestra in acqua

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:09

Conversazioni intorno al benessere: per migliorare la qualità della propria vita. Incontri pubblici sul benessere in stile “versiliana”, ad ingresso gratuito nella veranda di Ego Wellness Resort