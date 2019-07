L'evento



Barga Volley e Calcio insieme per "La Barchetta del Cacciucco"

lunedì, 22 luglio 2019, 19:42

Nei giorni 26, 27 e 28 luglio si svolgerà allo Stadio J. Moscardini la seconda edizione de "La Barchetta del Cacciucco", che ha avuto inizio dalla collaborazione tra Barga Calcio e Barga Volley, con il motto “Together is better”.

L’anno scorso l'intesa è nata grazie alla richiesta della Pro Loco all'ASD Barga di dar vita ad una propria “piazzetta” durante la festa paesana a Barga, ma purtroppo il numero ristretto dei soci della squadra ha fatto sì che fosse richiesto l'aiuto di quella del Volley Barga. Da venerdì avrà quindi inizio questa sagra (dopo che hanno dovuto declinare l'invito per riprendere a carico una propria piazzetta per motivi personali) dove il piatto forte della cena (che inizierà all'incirca alle 19.30) sarà appunto il “Cacciucco di Viareggio", pesce senza lische, ed il fritto misto. Per i più piccoli invece il menù bimbo, per soddisfare tutte le esigenze. Dopo cena verrà organizzata dalle 21 una pista con musica da liscio, per ballare nel fine serata.

Ad occuparsi della cucina e del servizio al tavolo, solo i soci delle due squadre, in veste di volontari per passare insieme divertendosi le tre serate: in questi due anni infatti le organizzazioni hanno ricevuto diversi attestati di stima da chi, come loro, crede nei giovani e nello sport “perché un qualsiasi campo da gioco è il posto migliore dove crescere", come dice Leonardo Mori, consigliere dell'ASD Barga Calcio.



“Abbiamo iniziato insieme questa nostra nuova esperienza - racconta Mori - convinti che l’unione fa la forza. Amare ciò che fai è l’unico modo per fare un buon lavoro. Noi lo facciamo insieme, Volley e Calcio, perché Together is better".