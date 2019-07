L'evento



Conversazioni intorno al benessere nella veranda di Ego Wellness Resort

martedì, 23 luglio 2019, 12:28

Estate, quando incontrarsi a bordo piscina, verso sera, con la temperatura più clemente, sarà davvero piacevole. Ad accogliervi eccovi un “salotto wellness”, in stile “versiliana”, dove protagonista è il confronto e l’approfondimento di quelli che sono i temi del benessere, per migliorare il modo di vivere la nostra quotidianità e capire come gestire lo stress. Tanti gli ospiti di volta in volta presenti, dai profili più svariati e interessanti. Pronti a conversare tra loro e a rispondere a domande, così come a dare semplici ma utili suggerimenti confrontandosi sul variegato universo del benessere personale e relazionale. Il tema del “benessere” dal punto di vista fisico, psichico, medico, artistico, ma anche progettuale, gastronomico, sociale, ludico, filosofico: il fine principale è quello di elargire consigli utili e pratici al fine di migliorare la percezione del proprio “stare bene”. La veranda del Resort di Sant’Alessio si apre a tutti, l’ingresso è libero, per ospitare confortevolmente il pubblico in 3 appuntamenti che davvero toccano da vicino un po’ tutti, con la possibilità, poi, di fermarsi a condividere anche un buon aperitivo. Un luogo di incontro e confronto, quello di Ego Wellness Resort, che per sua natura ben si presta allo scambio di opinione sui temi connessi al benessere psicofisico della persona. Gli incontri, che si inseriscono nel fitto calendario di eventi della Wellness Summer (www.egowellness.it/event/calendario-estivo-degli-eventi-ego), saranno sempre di mercoledì, inizieranno alle 18.30 e saranno coordinati da Debora Pioli.

24 luglio: L’arte del benessere o il benessere dell’arte?

Nel'ultimo degli incontri, il prossimo mercoledì 24 luglio, andremo ad ascoltare l'esperienza e la testimonianza di tanti e diversi ospiti, tutti professionalmente orientati sul concetto che lo "star bene", il vivere in armonia con il prprio corpo e le proprie emozioni sia un'arte da praticare e "allenare". L'arte del benessere è lo strumento essenziale per i risultati del quotidiano vivere e dei progetti più importanti. Incontreremo Maurizio Vanni, direttore del Lu.c.c.a - Lucca Center of Contemporary Art; Cataldo Russo, ufficio produzione Teatro Del Giglio; Dimitri Galli Rohl, attore e scrittore, autore di KO - Einaudi Editore; Livia Bartoli, Greenhe Art by Vivaio Marino Favilla; Javier Bergas Del Rio, top trainer Ego Wellness Resort.

Per prenotazioni e informazioni chiamare lo 0583/342570