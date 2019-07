L'evento



Cosa ci fa il marchio storico dei "sandali da tedeschi" nell'ancor più storico giardino del palazzo rinascimentale di Palazzo Sani in via Fillungo?

sabato, 27 luglio 2019, 16:40

Birkenstock Day in the historical garden!, un evento previsto per lunedì 29 luglio dalle ore 18. Birkenstock il brand più autorevole nella produzione di sandali strafamosi nel mondo per comodità e per l'inconfondibile plantare ergonomico da cui tante svariate quanto sfortunate imitazioni.

Quegli stessi sandali e ciabatte che nascono dall'esigenza di praticità e concretezza tedesca e che mai nessuno avrebbe pensato potessero "prendere piede" in un paese così modaiolo e attento all'estetica come l'Italia.

I sandali di BIRKENSTOCK che in poco più di 50 anni è diventato marchio cult per chi ama calzare solo il benessere, senza rinunciare ai dettami della moda.

Birkenstock che ogni estate nel rispetto della sua tradizione forte di un'identità inconfondibile offre nuovi modelli, nuovi colori, nuovi sviluppi e IL PANDA LAB in via fillungo 90 che ci crede da sempre nel brand: sposandone filosofia e mission e proponendone puntuale le collezioni.

Perché non festeggiare insieme una sorta di "matrimonio"in un giorno d'estate?

Ed ecco l'idea di organizzare un BIRKENSTOCK DAY affinché chiunque (ovviamente: siamo tutti invitati!!!) possa apprezzarne le collezioni presentate in una location suggestiva, quale appunto il giardino dello storico Palazzo Sani in via Fillungo.

Un'area aperta e accessibile gratuitamente dove i sandali saranno perfettamente integrati in un contesto d'eccezione e dove sarà possibile visionare l'intera collezione gustando focaccia con lardo o finocchiona e sorseggiando un po' di birra artigianale del noto Birrificio Bruton, testimone d'eccezione.

Al Birkenstock day, il brand sposerà la nostra città nell'architettura, nella storia, ma anche nelle tipicità locali da gustare, nell'allestimento e nell'offerta di una serata che fonde la concretezza del marchio con il glamour dell'estate.

Approfittando poi che in quel giorno d'estate si esibirà STING sul palco del LUCCA SUMMER FESTIVAL: quale occasione migliore per le tante persone che andranno al concerto di intrattenersi in Via Fillungo aspettando il loro idolo?!?

Il tutto "made in PANDA LAB", negozio di Federico Lanza e family. What else?

Andiamoci tutti. LUNEDI' 29 LUGLIO ORE 18