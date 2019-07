L'evento



Eccellenza alla maturità

martedì, 9 luglio 2019, 14:25

Elia Orlandi si è Diplomato con 100 e Lode in Architettura e Ambiente al Liceo Artistico “A. Passaglia” di Lucca. Uno splendido percorso di studio che ha avuto inizio alle scuole elementari di Bicchio periferia di Viareggio, passando dalle scuole medie Varignano per concludersi al Liceo Artistico di Lucca con l’elaborazione di un ambizioso progetto, argomento della seconda prova, Museo dinamico della Luce ( foto bozzetto).

Elia Orlandi Viareggino di famiglia Torrelaghese, figlio di Andrea e Antonella ha raggiunto il sogno di sempre raggiungere l’eccellenza in quella che egli stesso definisce l’arte di creare, grande appassionato di due illustri maestri dell’architettura moderna quali Santiago Calatrava e Renzo Piano.

Gli esami sono finiti ma già lo attende una nuova sfida attraverso un percorso di studio in uno degli Atenei più illustri d’Italia. Tanti auguri al futuro Architetto da mamma, papà , dal fratello Tommaso e dalle nonne Anna e Luciana.

La vita insegna presto che fare qualche piccolo sacrificio regala tante soddisfazioni. Potrà anche essere stata dura, ma adesso goditi il meritato successo! In bocca al lupo per l’eccellente maturità appena conseguita e per il tuo futuro.