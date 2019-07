L'evento



Ego Wellness Center, una intera giornata dedicata al mondo acquatico

venerdì, 5 luglio 2019, 17:25

Movimento in acqua e divertimento, in una giornata aperta a tutti i praticanti e gli appassionati di acquafitness ma anche di alta formazione. Si terrà domenica 14 luglio 2019 il grande evento dedicato al mondo acquatico organizzato da Ego Wellness Resort. Un programma ricco di master class guidate dai più importanti esperti del settore, aperto a tutti coloro che amano le attività in acqua e consigliato a tutti gli istruttori che desiderano passare una giornata di alta formazione presso il centro di Sant’Alessio (Lucca).

Ospiti: Debora Benetti, Master Trainer EAA e SAF AQUA Drums Vibes;

Ivan De Luca, Master Trainer HYDRORIDER, docente Acqua Specialist alla Virgin Active Academy, docente Sit nazionale FIN; Andrea Gilardoni, Master Trainer EAA e Master Trainer alla Virgin Active Academy; Antonio Russo, Presenter Virgin Active Academy, Master Trainer & Presenter EAA e AcquaPole; Javier Bergas, AEA Trainer Specialist, International Freelance Presenter, Master Trainer LifeStudi SectorFitness.

Programma

Ore 9: Accredito

Ore 9.30: Total Body Training 3×3 – con Javier Bergas. Come trasformare un allenamento continuo in un allenamento intervallato, dividendo in tre parti le zone del corpo alternando ciascuna ogni tre minuti!

Ore 10.20: Partner Interval Choreography – con Andrea Gilardoni e Antonio Russo. Allenamento intervallato composto di due fasi: la prima cardio/coreografata e la seconda intensa a coppie.

Ore 11.10: SAF AQUA® Drums Vibes – con Deborah Benetti. SAF AQUA® Drums Vibes è una divertentissima e allenante combinazione di musica energetica che prevede l’utilizzo di un’attrezzatura completamente nuova.

Ore 12: CardioCombo VS HIIT – con Ivan de Luca. Alternanza di due blocchi di allenamento cardiovascolare con combinazioni e due blocchi di esercizi da cinque minuti ad alta intensità. Nella parte finale della lezione si ripeteranno i due intervalli cardio per rendere la lezione più divertente.

Ore 12.50: Choreo New Generation – con Antonio Russo. Inserisci, aggiungi, taglia… ma soprattutto divertiti!

Ore 15: Jumping Duo – con Ivan de Luca e Javier Bergas. Intensità e divertimento in una sola lezione, vieni a saltare con noi!

Ore 15.50: Water Fusion – con Andrea Gilardoni. Interval training: 3’ cardio più 1’30 recupero attivo, e tutto con un solo manubrio.

Ore 16.40: Body & Sound – con Deborah Benetti. Feel the music and workout with it!

Ore 17.30: Final Splash 30′ – con tutti i Trainers!

Per iscrizioni e approfondimenti www.egowellness.it/shop