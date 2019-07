L'evento



Il fitness in acqua: la migliore esperienza di benessere

lunedì, 15 luglio 2019, 18:55

L’esperienza di Ego Wellness Resort di Lucca, con oltre 40 attività in piscina per ogni esigenza, un circuito acquatico wellness e una vera e propria palestra in acqua: ieri una giornata straordinaria

Come ogni anno Ego Wellness Resort a S. Alessio è stata sede del meeting internazionale “Aqua Experience”, un’intera giornata dedicata al fitness in acqua con top trainer internazionali, aperto al pubblico e alla formazione e che ha visto scendere in acqua tantissimi appassionati che hanno voluto provare tutti i corsi allestiti.

L'acqua, di cui il nostro organismo è composto in larga parte e con la quale entriamo in contatto già nel grembo materno, è una risorsa straordinaria per il nostro benessere, quello del corpo e della psiche. Quando si parla di rigenerazione e del nostro star bene - come in questo periodo dell'anno - l'acqua è il primo degli strumenti e non solo per gli 8 bicchieri che si consigliano di bere quotidianamente.

Quanti innumerevoli benefici porta l'allenamento in acqua? Tantissimi! Basta pensare che il corpo, alleggerito di parte del suo peso si muove più liberamente: gli esercizi risultano più facili da realizzare senza gravare su colonna vertebrale e arti inferiori. Mentre fuori dall’acqua ad agire è per lo più la forza di gravità, nell’acqua si manifestano due altri tipi di forza: la spinta ascensionale e la resistenza. Due proprietà che, se sfruttate bene, consentono di allenare resistenza, forza, mobilità e coordinazione.

Il corpo, alleggerito di parte del suo peso (se immersi sino alle spalle si arriva a pesare l’80% in meno), in acqua si muove più liberamente, gli esercizi sono più facili da realizzare e, soprattutto, l'estensione dei movimenti è maggiore. In secondo luogo, la resistenza che l’acqua oppone al movimento (dodici volte superiore a quella dell’aria) esercita un naturale massaggio su tutto il corpo, modellandolo e facilitando la circolazione sanguigna e linfatica, inducendo contemporaneamente i muscoli a un impegno superiore, che si traduce in una tonificazione delle maggiori catene muscolari corporee. Gli esercizi in acqua sono adatti veramente per chiunque, indicati in caso di recupero da traumi o per potenziare l’attività cardio (resistenza) per coloro che praticano altri sport e ideale anche per persone in sovrappeso.

Nella piscina di Ego Wellness Resort, una vera e propria wellness pool, la proposta di acqua fitness supera le 40 attività, per tutte le tipologie di allenamento e le esigenze dei suoi frequentanti, con la presenza di un circuito acquatico, un’attività che allo stesso tempo favorisce l’avvicinamento alla piscina, la conoscenza del mondo delle discipline di a qua fitness e un’ottima modalità di riattivazione del sistema muscolare.

Tra gli ospiti della giornata, Deborah Benetti, Master Trainer EAA e SAF AQUA Drums Vibes; Ivan De Luca, Master Trainer HYDRORIDER, docente Acqua Specialist alla Virgin Active Academy, docente Sit nazionale FIN; Andrea Gilardoni, Master Trainer EAA e Master Trainer alla Virgin Active Academy; Antonio Russo, Presenter Virgin Active Academy, Master Trainer & Presenter EAA e AcquaPole; Javier Bergas, AEA Trainer Specialist, International Freelance Presenter, Master Trainer LifeStudio SectorFitness.

Foto di Giulia Raia