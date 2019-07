L'evento



Il fitness in acqua: la migliore esperienza di benessere

venerdì, 12 luglio 2019, 21:00

L’esperienza di Ego Wellness Resort di Lucca, con oltre 40 attività in piscina per ogni esigenza, un circuito acquatico wellness e una vera e propria palestra in acqua.

Una straordinaria wellness pool, dove fare esercizio fisico, idromassaggio, rilassarsi, godersi il solarium e tutti i servizi Ego comodamente a due passi da casa nel polmone verde della campagna di Sant’Alessio.

L'acqua, di cui il nostro organismo è composto in larga parte e con la quale entriamo in contatto già nel grembo materno, è una risorsa straordinaria per il nostro benessere, quello del corpo e della psiche. Quando si parla di rigenerazione e del nostro star bene - come in questo periodo dell'anno - l'acqua è il primo degli strumenti e non solo per gli 8 bicchieri che si consigliano di bere quotidianamente.

Quanti innumerevoli benefici porta l'allenamento in acqua? Tantissimi! Basta pensare che il corpo, alleggerito di parte del suo peso si muove più liberamente: gli esercizi risultano più facili da realizzare senza gravare su colonna vertebrale e arti inferiori. Mentre fuori dall’acqua ad agire è per lo più la forza di gravità, nell’acqua si manifestano due altri tipi di forza: la spinta ascensionale e la resistenza. Due proprietà che, se sfruttate bene, consentono di allenare resistenza, forza, mobilità e coordinazione.

Il corpo, alleggerito di parte del suo peso (se immersi sino alle spalle si arriva a pesare l’80% in meno), in acqua si muove più liberamente, gli esercizi sono più facili da realizzare e, soprattutto, l'estensione dei movimenti è maggiore. In secondo luogo, la resistenza che l’acqua oppone al movimento (dodici volte superiore a quella dell’aria) esercita un naturale massaggio su tutto il corpo, modellandolo e facilitando la circolazione sanguigna e linfatica, inducendo contemporaneamente i muscoli a un impegno superiore, che si traduce in una tonificazione delle maggiori catene muscolari corporee. Gli esercizi in acqua sono adatti veramente per chiunque, indicati in caso di recupero da traumi o per potenziare l’attività cardio (resistenza) per coloro che praticano altri sport e ideale anche per persone in sovrappeso.

Nella piscina di Ego Wellness Resort, una vera e propria wellness pool, la proposta di acqua fitness supera le 40 attività, per tutte le tipologie di allenamento e le esigenze dei suoi frequentanti, con la presenza di un circuito acquatico, un’attività che allo stesso tempo favorisce l’avvicinamento alla piscina, la conoscenza del mondo dell’acquafitness e un buon allenamento muscolare.

Una delle poche piscine ben attrezzate e ottime per l’offerta sia del nuoto libero, delle attività di fitness, del relax. Nel polmone verde della campagna di Sant’Alessio, a due passi da Lucca, c’è la possibilità di prenotare le oasi del solarium per trascorrere tutto il tempo che si vuole, o semplicemente la pausa pranzo, un wellness day, il finesettimana con la famiglia, a rilassarsi, prendere il sole, godere dei vantaggi dell’acqua.

Allenarsi in piscina è una maniera semplice e sicura di provare sensazioni di benessere immediate. A 28°, in un ambiente bellissimo, la forma del nostro wellness assomiglia davvero a quella dell'amore per se stessi.

Quindi: fare attività fisica è una potente medicina naturale, farla in acqua ancora di più! Vi salutiamo invitandovi a viverne l’esperienza e lasciandovi 5 dei principali benefici:

Stimola la circolazione: allena la resistenza in modo particolarmente efficace. Di fronte alla resistenza sono numerosi infatti i muscoli che entrano in azione. Mentre la corsa sulla terra ferma mette sotto sforzo solamente i muscoli delle gambe, la resistenza creata dallo jogging in acqua permette di stimolare, oltre naturalmente alla muscolatura delle gambe, anche quella delle braccia, della cintura scapolare e del busto.

Rafforza la muscolatura: la resistenza agisce in tutte le direzioni, indipendentemente dal peso del corpo e dalla forza di gravità. Così, con un solo esercizio si possono allenare sia i muscoli agonisti sia quelli antagonisti. Lo sforzo può essere adattato alle possibilità individuali di ogni persona.

Migliora la mobilità: in acqua, il tono muscolare è più debole che sulla terra ferma. Una buona premessa questa per allenare la mobilità attraverso degli esercizi statici e dinamici.

Potenzia la coordinazione: la spinta ascensionale consente di eseguire degli esercizi di equilibrio. Il grado di difficoltà può essere dosato aumentando o diminuendo la superficie di spinta dell’attrezzo di sostegno.

Ti fa sentire meglio: l’acqua ha un effetto tranquillizzante, attenua l’impatto degli stimoli provenienti dall’ambiente circostante e infonde al corpo una sensazione di leggerezza. Un’atmosfera ideale per dei momenti di puro rilassamento.