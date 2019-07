Incontro con Raymond Isola: un ponte tra Lucca e gli Stati Uniti per i progetti educativi innovativi

Altri articoli in L'evento

giovedì, 18 luglio 2019, 16:36

Tutto pronto per la sesta edizione della tradizionale "Festa dei Toschi a magnar come una 'olta" che allieterà, nelle giornate di domani e sabato, l'antico borgo di Sermezzana nel comune di Minucciano

giovedì, 18 luglio 2019, 10:09

Alessandro Filippi si è laureato in ingegneria civile all'università di Pisa con una tesi dal titolo "Effetti della rastremazione sullo stato di tensione in travi di sezione ad I". Al neolaureato le congratulazioni della fidanzata e di tutta la redazione

martedì, 16 luglio 2019, 21:10

Alla Ego di S. Alessio mercoledì 17 luglio appuntamento con l'esperienza e la testimonianza di chi, partendo dal concetto di "wellness" (benessere per la persona, per la sua armonia psico-fisica, per il territorio), ha coltivato e realizzato veri e propri progetti edificanti ed edificati

lunedì, 15 luglio 2019, 18:55

Come ogni anno Ego Wellness Resort a S. Alessio è stata sede del meeting internazionale “Aqua Experience”, un’intera giornata dedicata al fitness in acqua con top trainer internazionali, aperto al pubblico e alla formazione

lunedì, 15 luglio 2019, 16:38

Venerdì in piazza del Duomo si è svolta la 45^ edizione del Palio di San Paolino gara di tiro con la balestra fra i tiratori cittadini. La gara, che da quest'anno è stata interamente organizzata dal Comune di Lucca , ha visto la partecipazione dei tiratori dei due principali gruppi...

venerdì, 12 luglio 2019, 22:17

Nicola Vannucchi ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa con la votazione di 110