L'evento



La festa per i 40 anni del Colorificio Pinochi

domenica, 21 luglio 2019, 12:45

Grande festa al Colorificio Pinochi per i 40 anni di attività. L'azienda fondata nel 1979 da Carlo e Domenico Pinochi ha voluto festeggiare sabato sera l'importante traguardo con i propri clienti ed amici. Presente anche il sindaco di Capannori Luca Menesini e il noto atleta Andrea Lanfri. Il catering della festa, che si è tenuta nello stabilimento sulla via Romana, è stato curato da "Lo Stuzzichino Events".

"Abbiamo iniziato nel '79 con una piccola baracchina e di lì, con sacrifici e passione, siamo riusciti a creare una bella azienda con undici dipendenti – ha ricordato Domenico Pinochi, titolare della società con il fratello Carlo –. Siamo contenti perché stiamo lavorando. Si vende solo in Toscana perché abbiamo scelto così". Il Colorificio Pinochi è un'azienda familiare, dove lavorano anche le mogli e le figlie dei titolari. "È da 40 anni che lavoriamo e volevamo festeggiare con tutti i nostri clienti" ha detto la signora Silvana Vornoli, moglie di Domenico Pinochi. Tra i clienti del Colorificio c'è stato in passato anche un giovane Andrea Lanfri. "Dai 15 ai 19 anni con il motorino venivo qua a prendere la vernice per mio padre" ha ricordato l'atleta.

Gli imprenditori hanno ricevuto dal sindaco una targa celebrativa. "Un'azienda che fa 40 anni è un'azienda che è sicuramente affermata sul territorio, ha una grande capacità e soprattutto ha saputo scommettere sul futuro – ha riconosciuto il sindaco Luca Menesini –. È gente che dal niente si è messa in gioco, ha rischiato e ha messo su delle realtà che oggi sono esemplari e anche un punto di riferimento per tanti. Questo festeggiamento dei 40 anni è un invito per tutti a mettersi in gioco: chi non rischia non ottiene niente".

La serata si è svolta in un clima conviviale. Dopo l'aperitivo e gli antipasti a buffet, sono stati serviti ai tavoli due primi, mezzi paccheri di grano duro alla trabaccolara viareggina con cozze al vapore e riso carnaroli al radicchio trevisano ridotto di chianti con crema di parmigiano e bacon croccante. A seguire, tagliata di chianina alle erbe aromatiche con misticanza di stagione e pomodorini ciliegia al basilico e poi il dolce dedicato al quarantesimo. Tutto il catering della festa è stato a cura de "Lo Stuzzichino Events", l'azienda di Guamo di Luca Buoni e Paola Barbuti.

Foto di Antonio Clerici