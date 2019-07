Nicola Vannucchi ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica

Altri articoli in L'evento

venerdì, 12 luglio 2019, 21:00

L’esperienza di Ego Wellness Resort di Lucca, con oltre 40 attività in piscina per ogni esigenza, un circuito acquatico wellness e una vera e propria palestra in acqua

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:09

Conversazioni intorno al benessere: per migliorare la qualità della propria vita. Incontri pubblici sul benessere in stile “versiliana”, ad ingresso gratuito nella veranda di Ego Wellness Resort

martedì, 9 luglio 2019, 14:25

Elia Orlandi si è Diplomato con 100 e Lode in Architettura e Ambiente al Liceo Artistico “A. Passaglia” di Lucca. Uno splendido percorso di studio che ha avuto inizio alle scuole elementari di Bicchio periferia di Viareggio, passando dalle scuole medie Varignano per concludersi al Liceo Artistico di Lucca

sabato, 6 luglio 2019, 16:59

Il film è in programmazione a Lucca al cinema Moderno, in via Vittorio Emanuele II numero 17. Questi gli orari degli spettacoli: sabato 6 luglio 17.30 e 20.45; domenica 7 luglio 17.30 e 20.45; lunedì 8 luglio riposo; martedì 9 luglio 17.30 e 20.45

venerdì, 5 luglio 2019, 17:25

Una intera giornata dedicata al mondo acquatico, con 8 master class e importanti ospiti esperti del settore. Appuntamento domenica 14 luglio a partire dalle ore 9

mercoledì, 3 luglio 2019, 17:47

Sono iniziate domenica le riprese in Italia del nuovo film Indiano “BONY”, prodotto dalla Surinder Films di Calcutta in collaborazione con la società di produzione Lucchese ODU Movies srl