Palio di San Paolino, vince Oscar Bianchini portacolori del Terziere di San Martino

lunedì, 15 luglio 2019, 16:38

Venerdì in piazza del Duomo si è svolta la 45^ edizione del Palio di San Paolino gara di tiro con la balestra fra i tiratori cittadini. La gara, che da quest'anno è stata interamente organizzata dal Comune di Lucca , ha visto la partecipazione dei tiratori dei due principali gruppi di balestrieri lucchesi: la Compagnia Balestrieri e l'Associazione Contrade San Paolino.

La manifestazione che ha saputo attirare un folto pubblico è stata aperta dallo spettacolo di Danza Rinascimentale dei ragazzi del Gruppo di danza Storica della Compagnia Balestrieri seguiti, al giungere del buio, dall'ampio corteggio storico in cui facevano bella mostra i nuovi costumi dei musici della Compagnia Balestrieri, realizzati come di consueto, secondo un'attenta scelta dei modelli, delle lavorazioni e delle migliori stoffe.

Molta curiosità ha raccolto la presenza nel corteo di alcuni degli iscritti alla sua scuola di tiro per bambini della Compagnia Balestrieri. Infatti l'associazione lucchese, come in altre città italiane, ha creato una scuola gratuita per ragazzi in età compresa fra i 10 ed i 14 anni cui vengono messe a disposizione delle balestre di misura ridotta in modo che, sotto l'attenta guida di un istruttore, possano avvicinarsi all'arte del tiro con la balestra.

Dopo la lettura dei bandi di gara, i cinquantacinque balestrieri iscritti hanno dato dimostrazione della loro preparazione succedendosi sulle pedane secondo l'ordine di tiro sorteggiato la sera precedente nel corso della Luminara di San Paolino.

Al termine di tiri, mentre i Mastri d'arme delle due società in gara provvedevano all'esame dei risultati, il pubblico è stato intrattenuto dal bell'intermezzo degli Sbandieratori e Musici della Compagnia Balestrieri Lucca che hanno concluso lo spettacolo lasciando il campo al Sindaco di Lucca Prof. Alessandro Tambellini per la proclamazione dei vincitori che sono risultati: "Primo et meliore su tutti" messer Oscar Bianchini portacolori del Terziere di San Martino (Compagnia Balestrieri), secondo : Francesco Bertolucci, terzo : Giovanni Toraldo e quarto: Stefano Puccetti (tutti dell'Associazione Contrade San Paolino).

Al vincitore della gara è andata un'artistica targa offerta dal Comune di Lucca, il nuovo Collare appositamente realizzato per questa gara ed al suo Terziere il Palio dipinto dalla lucchese Paola Frega.

L'appuntamento con i balestrieri è rinviato a settembre quando sarà disputato il Palio della Santa Croce