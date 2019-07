L'evento



Talk sul benessere nella veranda di Ego Wellness Resort

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:09

Estate, quando incontrarsi a bordo piscina, verso sera, con la temperatura più clemente, sarà davvero piacevole. Ad accogliervi eccovi un “salotto wellness”, in stile “versiliana”, dove protagonista è il confronto e l’approfondimento di quelli che sono i temi del benessere, per migliorare il modo di vivere la nostra quotidianità e capire come gestire lo stress. Tanti gli ospiti di volta in volta presenti, dai profili più svariati e interessanti. Pronti a conversare tra loro e a rispondere a domande, così come a dare semplici ma utili suggerimenti confrontandosi sul variegato universo del benessere personale e relazionale. Il tema del “benessere” dal punto di vista fisico, psichico, medico, artistico, ma anche progettuale, gastronomico, sociale, ludico, filosofico: il fine principale è quello di elargire consigli utili e pratici al fine di migliorare la percezione del proprio “stare bene”. La veranda del Resort di Sant’Alessio si apre a tutti, l’ingresso è libero, per ospitare confortevolmente il pubblico in 3 appuntamenti che davvero toccano da vicino un po’ tutti, con la possibilità, poi, di fermarsi a condividere anche un buon aperitivo. Un luogo di incontro e confronto, quello di Ego Wellness Resort, che per sua natura ben si presta allo scambio di opinione sui temi connessi al benessere psicofisico della persona. Gli incontri, che si inseriscono nel fitto calendario di eventi della Wellness Summer (www.egowellness.it/event/calendario-estivo-degli-eventi-ego), saranno sempre di mercoledì, inizieranno alle 18.30 e saranno coordinati da Debora Pioli.

3 luglio: Li conosciamo davvero gli strumenti del nostro benessere?

17 luglio: Stare bene: sogno, sfida o progetto? Piccoli consigli per migliorare la salute, le relazioni e l’ autostima

24 luglio: L’arte del benessere o il benessere dell’arte?

Nel secondo degli incontri, il prossimo mercoledì 17 luglio, andremo ad ascoltare l'esperienza e la testimonianza di chi, partendo dal concetto di "wellness" ( benessere per la persona, per la sua armonia psico-fisica, per il territorio), ha coltivato e realizzato veri e propri progetti edificanti ed edificati. Uno stile di vita orientato al "wellness" contribuisce al riconoscimento e all'amplificazione delle nostre migliori qualità, oltre a darci il coraggio di perseguirle, per sè e per gli altri. Incontriamo il direttore del LU.c.c.a - Lucca Center of Contemporary Art, Maurizio Vanni; l'attrice Simona Generali; l'imprenditore di Domus RomanaGiuseppe Bulleri; in rappresentanza dell'esperienza della prima fitness boutique in Toscana, Ego City Fit Lab, la coach Sabrina Landucci; Alessandro Ricci, coach e scrittore di letteratura per l'infanzia.

Per prenotazioni e informazioni chiamare lo 0583/342570