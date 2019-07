L'evento



Timati al Twiga incanta il pubblico

sabato, 27 luglio 2019, 16:59

di chiara bernardini

Metti le stelle, la musica. Metti gli amici. Metti l'estate, la Versilia e una pista da ballo. Il risultato sarà quello di una splendida serata. Come quella di ieri al Twiga di Marina di Pietrasanta. Ospite speciale il rapper Timati, classe '83, occhi marroni, capelli neri, cappellino e accento russo: con la sua musica è riuscito a intrattenere e divertire senza un attimo di tregua le persone presenti in pista.

Un locale, il Twiga, che riesce a mantenere ben salda la propria essenza in uno scenario che è in continuo mutamento. La serata, il sorriso della gente e la voglia di scatenarsi, in fondo, ne sono state la dimostrazione.

Partita poco prima di mezzanotte e conclusa poi alle quattro, sarebbe potuta andare avanti fino all'alba se non avessero spento la musica. Tra rap e commerciale Timati è salito sul palco intorno alle due: ha accolto il pubblico con "Welcome to Saint Tropez" e subito le persone si sono sentite a casa. Il suo repertorio e i featuring più noti, poi, hanno fatto scatenare per circa un'oretta. Dopodiché il testimone è tornato al dj che ha accompagnato fino alle porte dell'alba.

Non è forse questo il segreto di una serata perfetta? Sicuramente potersi sentire a proprio agio e in totale tranquillità in qualsiasi occasione è un aspetto importante e sotto questo aspetto il Twiga non pecca mai. Eleganza e divertimento sono le parole d'ordine della discoteca. Passando per le canzoni degli anni passati e arrivando ai tormentoni estivi, in un battito di ciglia sono trascorse quattro ore di puro divertimento.

Tanti i ragazzi scatenati in pista, perlopiù russi, riempitasi a pari passo con l'orario. Alle due non contava uno spazio vuoto: "Penso che il Twiga sia una delle poche discoteche dove ancora sia possibile divertirsi in totale armonia. È sempre piena, ma lo spazio per non sentirsi soffocare non manca - ha dichiarato un gruppo di giovani presenti provenienti da Prato - Poi la musica, spaziando da un genere all'altro, non annoia mai".

C'è chi lo sceglie anche per le occasioni speciali. Ieri sera, tra le altre cose, anche un gruppo di ragazze che festeggiavano l'addio al nubilato dell'amica: "Abbiamo scelto il Twiga - raccontano - perché avevamo voglia di qualcosa di diverso dalla semplice discoteca". Uno dei locali estivi più rilevanti nello scenario versiliese.

Twiga è sinonimo d'estate: "Niente crea più malinconia della serata di chiusura stagionale del beach club di Marina di Pietrasanta" ha commentato una ragazza di Pietrasanta. Per gli appassionati, certo. Quel momento, comunque, è ancora lontano. Davanti ancora più di un mese di appuntamenti. Come quello di ieri, ma anche relativamente diversi. Domenica, per esempio, verrà organizzato un esclusivo aperitivo sulla spiaggia. Dalle 19, tra musica e divertimento, la fine del week-end sarà tutt'altro che noiosa.

Una breve pausa e poi le serate riprenderanno martedì, venerdì e sabato. Tutte diverse, tutte uniche. Ognuna organizzata col fine di coinvolgere un vasto pubblico di persone. Una discoteca - ma anche ristorante e stabilimento balneare - che non si pone limiti di tempo e spazio, potremmo dire. Non a caso ognuna di esse si conclude sulle note dell' "Infinito" di Raf, quasi come volesse dire "Noi puntiamo a quello..."