A Ferrara il piu grande "Festival Internazionale dell'Aria"

venerdì, 30 agosto 2019, 15:24

Fra pochi giorni, dal 7 al 15 settembre 2019 si terrà a Ferrara, nel Parco urbano "Giorgio Bassani" , il piu grande "Festival Internazionale dell'Aria" di aerostati e di altre, molteplici e spettacolari macchine dell'aria, compreso i mastodonti aeromobili dalle forme più strane (https://youtu.be/fAVsyNO9leU)

Ferrara, da Lucca, è in poco tempo raggiungibile sia in auto, che in bus od in treno.

In una parola l'occasione è ghiotta per tutti appassionati degli sport dell'aria per cui, proprio in questi bei giorni di fine estate, oltre al trionfo dell'eccellente gastronomia locale, già si annunzia un successo straordinario di visitatori.

Tanti in effetti i concittadini che andranno al Ferrara Balloons Festival: il più importante Festival delle mongolfiere in Italia ed uno dei più prestigiosi in Europa. https://www.facebook.com/ferraraballoonsfestival/

L'associazione culturale "Vincenzo Lunardi Balloon Club www.luccaballoonclub.it fondata da Massimo Raffanti, giornalista e scrittore lucchese, non poteva con i propri soci mancare di far sentire la propria presenza ad un meeting, che ha ormai raggiunto folle stratosferiche d, provenienti da ogni angolo d'Europa e dal mondo.

Spiega Raffanti, ideatore fra l'altro di una Festa dell'Aria di Capannori: " è una kermesse particolarmente interessante perchè sa conciliare i voli in mongolfiera per tutti coloro che vogliono cogliere il fascino del "più leggere dell'aria" ma, rappresenta al contempo anche un sunto per la storia aerostatica italiana."

"Nell'occasione - spiega l'associazione di appassionati mongolfieristi lucchesi - che pur da "cugini toscani", assieme a Massimo Raffanti promuovono dal lontano 1984 il nome dell'eronauta settecentesco Vincenzo Lunardi - ci sarà gradito, anche nel nome dell'eroe della disciplina, presenziare all'inizio dei voli."

Su Lunardi, per oltre 200 anni dimenticato in patria e lasciato morire solo e povero a Lisbona, come si ricorda, Massimo Raffanti ha scritto un libro (Volare in Mongolfiera -Pezzini Editore Viareggio) e realizzato un primo cortometraggio io "sul lucchese che parlava al cielo", nel quale si documentano tutte le tappe di faticosa divulgazione , culminata nella recente illustrazione di un bozzetto scultoreo realizzato dallo scultore Marc Levet, da porsi a Porta S.Donato, dove Lunardi comiva i propri esperimenti.

Vedi qui il film sulla vita di

Lunardi: https://www.facebook.com/lucca4youlaguidadilucca/videos/1846829428679482/?t=8

Raffanti, nostro fondatore, per il suo ormai trentennale impegno culturale, proprio recentemente è stato chiamato a svolgere specifiche conferenze sia a Lisbona che a Glasgow ed a Londra avendo inoltrato, ahimè inascoltato, numerose proposte all'amministrazione comunale di LUCCA che, coinvitata col giornalista dalle autorità portoghesi al 225 anniversario del volo lunardiano del 24 agosto scorso , ha declinato l'iniziativa, nemmeno rispondendo all' invito internazionale.

Anche ma non solo per questo, gli appassionati del Balloon Club saranno in visita al megaevento di Ferrara.

Nato tredici anni fa la manifestazione è divenuta un incontro di intrattenimento che include manifestazioni aerostiche, sportive, culturali e di spettacolo, incontri e animazioni a due passi dal centro storico di Ferrara, gioiello del Rinascimento e Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

"Associazione Culturale "Vincenzo Lunardi Balloon Club" www.luccaballoonclub.it