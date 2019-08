L'evento



A Filecchio l'attesa sagra “Polenta e Uccelli”

domenica, 25 agosto 2019, 10:22

di viola pieroni

Siamo giunti ormai alla 52esima edizione della tanto attesa sagra “Polenta e Uccelli”, che si svolgerà nelle serate del 30, 31 agosto e 1, 4, 7, 8, 14 e 15 settembre, organizzata dalla Pro Loco di Filecchio in collaborazione con l'Associazione Culturale Polentari Filecchio, organizzazione paesana che, come si legge nella pagina Facebook, “promuove iniziative volte a conservare nel tempo le tradizioni del nostro territorio".

Questa simbiosi nata ormai sei anni fa, che principalmente consiste nell'avere tra le file dei dirigenti della Proloco numerosi polentari, ha portato alla realizzazione di svariate iniziative, fra cui ultimamente i tornei di pallavolo e calcetto svolti nel mese di agosto. Ma non solo, queste due associazioni insieme alla squadra di calcio femminile di Filecchio, alla squadra Amatori e ai Cacciatori, impegnati tutti in una collaborazione generale per il paese, sono riusciti a portare a termine un lavoro impegnativo quanto gratificante, ovvero portare avanti una sagra ricca di tradizione e soprattutto a renderla conosciuta in tutta la zona. L’anno scorso quasi tutte le serate hanno fatto il pienone, in particolare la serata degli “stinchi di maiale al forno”, e la maggior parte degli incassi sono stati utilizzati per i lavori nella parrocchia adiacente al campo dove si svolge la sagra, gestita dalla curia che ha iniziato e portato avanti per molti anni la tradizione di questa festa e a cui tutt'ora la Proloco si appoggia. Le cifre sono state reinvestite quindi quasi totalmente nelle strutture e nelle attività paesane, fra cui possiamo evidenziare la costruzione del capannone dove ora ha sede la cucina della sagra, la restaurazione della Cappella all’interno della parrocchia e l’aiuto finanziario per alcuni lavori di restauro all’interno della Pieve di Loppia, nonostante la maggior parte delle cifre per questo tipo di opere siano improponibili per un comitato paesano come Filecchio.

Mauro Gemignani, presidente della Pro Loco, nonché nel periodo della sagra anche il responsabile della cucina, racconta come non ci sia ancora un programma vero per il futuro visto che il loro insediamento è alquanto recente: parla però di come i progetti svolti finora siano destinati a ripetersi nel tempo, ad esempio da notare la visita no-profit due volte all’anno presso il Dynamo Camp di San Marcello Pistoiese.

Come polentari, essi fanno parte dell’Associazione Nazionale Polentari d’Italia che ogni due anni tiene un raduno a giro per l'Italia a cui non mancano mai. E ogni tanto, sono invitati anche da altre associazioni simili nel nostro paese, perché - come ci dice Mauro soddisfatto - “siamo un po' come il prezzemolo, siamo ovunque. Dove ci chiamano, noi andiamo, spesso anche gratuitamente: anche per la fiera del primo maggio, ad esempio, abbiamo intrattenuto i commercianti degli stand con degustazioni tipiche.”

Non ci resta quindi che attendere settimana prossima.