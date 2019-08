L'evento



A Nozzano "Il Castello Rivive": torna la fiera medievale dal 30 agosto al primo settembre

giovedì, 22 agosto 2019, 14:41

Conto alla rovescia per la 28esima edizione de "Il Castello Rivive", che nei giorni 30 e 31 agosto e 1° settembre porterà indietro nel tempo l'antico castello di Nozzano (a pochi chilometri da Lucca) animando il borgo con musici, saltimbanco, militari e mercanti.

Con il patrocinio del Comune di Lucca, organizzato dall'associazione Pro Loco "Il Castello", da quest'anno con Lucca Crea srl (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games), per un week end la manifestazione, fra le più longeve di Toscana, trasformerà il borgo in una sorta di macchina del tempo, mostrando la vita quotidiana nel 1300. Per le vie del castello si troveranno artigiani e antichi mestieri, con la gente del contado che si mescola con gli artisti di strada, mentre le sentinelle sorvegliano il territorio e le milizie danno vita a un vero accampamento.

Il Castello di Nozzano, attribuito a Matilde di Canossa (Grancontessa che dominò la Toscana e parte dell'Italia tra l'XI e il XII secolo) è stato a lungo un punto focale del sistema difensivo del territorio lucchese, vera linea di confine conteso fra Lucca e Pisa. Per ricordare il suo ruolo, il tema della manifestazione quest'anno sarà proprio "Si vis Pacem para Bellum" (Se vuoi la pace, prepara la guerra), dando vita ad un borgo medievale, al confine tra due città nemiche, appunto Lucca e Pisa, per secoli in guerra. La vita di ogni giorni scorre sempre all'erta, anche in tempo di pace, pronto a difendere le armi, la libertà di Lucca e del suo territorio.

Fra le novità di quest'anno un biglietto davvero a misura di famiglia con il costo che è sceso a 5 euro, con i bambini sotto i 6 anni ad ingresso gratuito, e spettacoli sempre nuovi: dalle 20,30 alle 24 esibizioni di tamburi, musici, giullari, menestrelli, mangiafuoco, trampolieri e giocolieri. Nella rocca e nel torrione di Matilde: vita di un avamposto militare medievale con accampamento, armi ed esercitazioni con spade a archi, con la possibilità dei visitatori di provare, a cura del gruppo storico Draghi Neri. Poi laboratori per bambini e possibilità di gustare cibi, dolci e vino nelle taverne medioevali.

Domenica 1 settembre omaggio ai fondatori del castello: Matilde, Castruccio Castracani e i Guinigi con una sfilata e un grande corteo.

Giorni e orari:

30 e 31 agosto dalle ore 19 alle 24.

1 settembre dalle 17 alle 24.

Ingresso 5 euro, gratuito bambini fino a 6 anni