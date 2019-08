L'evento



Con "Electrico Romantico” debutta la giovanissima Katy Land

sabato, 24 agosto 2019, 17:08

Dopo aver trionfato alla decima edizione del Festival “Fornaci Incanto” a Fornaci di Barga ed essersi distinta in numerosi contest canori e musical, la appena tredicenne Caterina Landucci, per l’occasione col nome d’arte Katy Land, presenta il suo nuovo singolo, già disponibile in tutti gli store digitali: “Electrico Romantico” in versione Remix. Si tratta di una cover del successo elettronico di Bob Sinclar, riarrangiata e prodotta da DJV, attuale produttore della giovanissima interprete lucchese. Il brano, già disponibile per il download e lo streaming su tutte le piattaforme digitali, valorizza la vocalità elegante e matura, a dispetto dell’età, di Caterina che vanta già un curriculum di tutto rispetto e che alla passione per il canto aggiunge anche quella per la chitarra e il pianoforte, strumenti con i quali si esibisce regolarmente live durante i suoi numerosi concerti in Toscana.