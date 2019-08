L'evento



Franco non c'è più, ma Giuliano compie ugualmente gli anni: tanti auguri

venerdì, 23 agosto 2019, 00:01

di aldo grandi

Franco Barbieri e Giuliano Pacini, amici nella vita e soci nel lavoro, erano soliti festeggiare insieme il proprio compleanno: il primo, infatti, era nato il 22 agosto mentre il secondo, il giorno seguente, il 23. Entrambi sotto il segno del leone, ambedue determinati e cocciuti fino all'inverosimile per raggiungere i propri obiettivi, nella giornata di oggi, se Franco non lo avesse lasciato un paio di mesi fa, avrebbero celebrato l'ennesimo compleanno insieme, circondati dall'affetto dei figli e dei parenti più stretti.

Di una coppia di ristoratori che ha saputo creare un piccolo impero enogastronomico dove non tramonta mai il sole, adesso è rimasto soltanto lui, Giuliano Pacini, classe 1942, all'anagrafe, quindi, 77 anni. Sposato con Adriana, tre figli: Silvia, Lucia e Corrado. Giuliano non ha voluto organizzare alcunché per questa giornata preferendo il silenzio proprio per la mancanza di quell'amico che, con lui, aveva diviso e condiviso quasi una intera esistenza.

Noi sapevamo di questa tradizione, del ritrovarsi, cioè, proprio il 23 agosto per celebrare i due compleanni e non abbiamo potuto esimerci, dopo aver ricordato, ieri, Franco Barbieri, dal festeggiare quest'uomo, Giuliano Pacini, che continua a stupire tutti per la sua vitalità, saggezza - per qualcuno, magari, prudenza - lungimiranza. A Giuliano facciamo i nostri migliori auguri convinti che se anche il viaggio, da ora in poi, sarà più faticoso perché fatto da solo, mai il pensiero e il ricordo dell'amico potranno essere dimenticati. E non soltanto in uno di questi due giorni - 22 e 23 agosto - ma durante tutti i 365 giorni dell'anno. Da qui fino all'eternità.

Forza Giuliano, un abbraccio forte forte da tutta la redazione de La Gazzetta di Lucca, l'unico giornale, con la Nazione, che il tuo amico era solito leggere quotidianamente.