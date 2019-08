L'evento



La dottoressa Rosaria Sommariva sul palco del Caffè della Versiliana

martedì, 6 agosto 2019, 09:32

Al Caffè de La Versiliana, nell'ambito della rubrica SALUBRE dedicata alla salute, si è parlato del sonno e dei suoi disturbi. Presente all'incontro, condotto dal giornalista e presentatore Fabrizio Diolaiuti, anche la dott.ssa Rosaria Sommariva odontoiatra specializzata in ortodonzia ed esperta in medicina del sonno dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia di Porcari, docente al master di secondo livello universitario di Medicina del Sonno odontoiatrica all'Università di Bologna, ospite insieme alla Prof.ssa Enrica Bonanni, Ricercatrice Neurologia Università di Pisa, il Prof. Michelangelo Maestri Neurologo Università di Pisa, il Prof. Antonio Palla Pneumologo Università di Pisa, il Prof. Giulio Perugi, Psichiatra Università di Pisa, e il Dott. Gianfranco Antognoli Presidente ARNo (Associazione Ricerca Neurologica).

La Dott.ssa Rosaria Sommariva ha parlato nello specifico del rapporto tra i disturbi respiratori in sonno, ovvero le apnee ostruttive e l'ortodonzia come metodo per la risoluzione di queste problematiche attraverso i dispositivi di avanzamento mandibolare (MAD).

Sono oltre 60 le patologie legate al sonno tra cui l'apnea notturna, patologia che comporta la ripetuta interruzione della respirazione durante il sonno, causata dall'occlusione delle vie aeree. I campanelli d'allarme da non sottovalutare sono il russamento, la stanchezza diurna, la perdita di concentrazione. Può accadere che il respiro si arresti per alcuni secondi, a volte anche per oltre un minuto. Il ripetersi di questi episodi durante il sonno provoca nel corso della notte forte sofferenza per diversi organi ed apparati, il cuore, il cervello, i polmoni e molti altri, tanto da mettere in serio pericolo l'intero organismo. Ecco perché è opportuno prenderne coscienza e chiedere aiuto ad uno specialista, o meglio ad una clinica dove operano diversi specialisti che sappiano intervenire su più livelli. I disturbi respiratori del sonno come le apnee ostruttive non solo alterano il metabolismo ma creano scompensi anche gravi, cardiovascolari, ictus cerebrali, sulla pressione arteriosa, colpi di sonno, calo della libido, perdita della concentrazione ed altri e possono portare anche alla morte.

Per la cura di questa malattia è importante un approccio multidisciplinare. La medicina del sonno è complessa e richiede l'attenzione di una equipe qualificata (pneumologo, cardiologo, neurologo, ortodontista, etc.) perché non basta proporre una diagnosi strumentale e prescrivere a tutti lo stesso trattamento. C'è dunque bisogno di diverse professionalità tutte altamente qualificate, di esperti in medicina del sonno che sappiano valutare caso per caso e prescrivere il giusto percorso terapeutico.

Una notte di buon sonno permette di recuperare energie, alla memoria di consolidare i ricordi, agli organi di rigenerarsi lavorando a basso regime. Sostanze indispensabili sono sintetizzate durante il sonno. Dormire bene, quindi, vuol dire vivere meglio.