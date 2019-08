L'evento



Let's spend the night together... al Twiga con Ristori and the Portofinos

sabato, 24 agosto 2019, 16:42

di chiara bernardini

"Let's spend the night together". Anche solo qualche ora, giusto il tempo di quei "24 mila baci". Ci ha pensato Alessandro Ristori insieme ai suoi compagni, i Portofinos, a racchiudere tra questi due apostrofi rosa la serata di ieri al Twiga. Camicia floreale e pantaloni a zampa di elefante: se lo sguardo non si fosse mai distolto dai protagonisti del palcoscenico probabilmente sarebbe stato come essere catapultati in pieni anni Settanta. Tra il dolce e il caffè ecco irrompere "Svalutation" di Adriano Celentano e far partire un'ora e mezza di intrattenimento riportando il pubblico - ancora seduto al tavolino - indietro di qualche anno.

Alessandro Ristori, aiutato dagli strumenti dei suoi amici e colleghi Marco, Lorenzo, Alberto e Riccardo, spazia dagli anni Cinquanta agli Ottanta senza fermarsi un attimo. Toccando le corde del cuore e del divertimento, senza sbagliare un pezzo. A ritmo di musica la gente sorseggia l'ultimo goccio di ammazzacaffè, ma all'ascolto delle parole di "Azzurro" non resiste più: tutti in piedi, la festa è cominciata. L'atmosfera della "Dolce Vita" in uno spazio che da lì a poco lascerà posto alla musica commerciale contemporanea. Incredibile come in poche ore tutto possa cambiare. Incredibile come nel giro di sessanta minuti o poco più, con un pizzico di immaginazione, il mondo intorno a noi possa prendere una piega differente. Non sappiamo se fosse questo lo scopo preciso di Ristori quando decise di portare in giro per l'italia il ricordo di un Rock'n'roll ormai d'annata. Sicuramente è quello che sta riuscendo a fare. Partendo da Celentano arriva a Samantha Fox, passa per i Rolling Stones fino a Paul Anka.

Eclettico - potremmo definirlo. Le persone tra i tavoli non smettono di cantare. Ogni canzone una dedica diversa. "Se mi lasci non vale" sorride qualcuno alla persona accanto. Poi, sulle note di Nada, Claudia Mori, The Ronnettes, Bobby Darin e ancora Celentano è stato come se i problemi in quel momento non esistessero. Come se il volume della musica fosse più alto di quello dei brutti pensieri. Baci, abbracci e risate. Solo quello, almeno per la durata dello show. Giunti quasi alla fine dell'estate: non manca più tanto al senso di malinconia che fine agosto inevitabilmente porta con sé. Sono ancora molti, in ogni caso, gli appuntamenti che il Twiga ha in programma prima dell'ultima sigla della stagione. Prima dell'ultima parola.

...Ma cosa sta succedendo? I galantuomini si alzano in piedi per poi porgere la mano alle loro signore. Inizia un lento, la musica di Peppino di Capri è sempre più alta. La pista da ballo è piena di coppie che si amano, magari non per sempre, ma in quel momento sì. Niente di più azzeccato. Qualcuno alza la mano con garbo: "Cameriere, champagne...".

Foto Giacomo Mozzi