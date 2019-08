Raccolti mille 200 euro a favore della piccola Jo

Altri articoli in L'evento

martedì, 6 agosto 2019, 14:21

Sabato 24 agosto torna il grande evento di fine estate, con un programma ricchissimo come sempre. Ecco tutte le novità

martedì, 6 agosto 2019, 09:32

Al Caffè de La Versiliana, nell'ambito della rubrica Salubre dedicata alla salute, si è parlato del sonno e dei suoi disturbi. Presente all'incontro, condotto dal giornalista e presentatore Fabrizio Diolaiuti, anche la dott.ssa Rosaria Sommariva odontoiatra specializzata in ortodonzia ed esperta in medicina del sonno dello Studio Medico Dentistico Santa...

martedì, 30 luglio 2019, 14:12

Prende sempre più corpo la “Via Matildica del Volto Santo” a cui anche il Comune di Lucca, quale Comune capofila, ha aderito sottoscrivendo a maggio la convenzione con gli altri Enti interessati dal tracciato del percorso

sabato, 27 luglio 2019, 16:59

Metti le stelle, la musica. Metti gli amici. Metti l'estate, la Versilia e una pista da ballo. Il risultato sarà quello di una splendida serata. Come quella di ieri al Twiga di Marina di Pietrasanta. Ospite speciale il rapper Timati, classe '83, occhi marroni, capelli neri, cappellino e accento russo

sabato, 27 luglio 2019, 16:40

Birkenstock Day in the historical garden!, un evento previsto per lunedì 29 luglio dalle ore 18. Birkenstock il brand più autorevole nella produzione di sandali strafamosi nel mondo per comodità e per l'inconfondibile plantare ergonomico da cui tante svariate quanto sfortunate imitazioni

martedì, 23 luglio 2019, 12:28

Estate, quando incontrarsi a bordo piscina, verso sera, con la temperatura più clemente, sarà davvero piacevole. Ad accogliervi eccovi un “salotto wellness”, in stile “versiliana”, dove protagonista è il confronto e l’approfondimento di quelli che sono i temi del benessere, per migliorare il modo di vivere la nostra quotidianità e...