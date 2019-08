L'evento



ToscanaH24, la pazza idea di cinque ragazzi

martedì, 27 agosto 2019, 14:26

di chiara bernardini

Ventiquattro mete. Ventiquattro ore. Una per ogni destinazione - o giù di lì. Il progetto nasce dalla mente del fotografo Giacomo Mozzi, prende il nome di ToscanaH24 ed è facile intuirne lo scopo: visitare tanti luoghi quante le ore di un giorno soltanto. La sua riuscita dimostra come la mancanza di tempo sia - il più delle volte - una scusa. Chiara Bianchi, Alessandro Laveneziana, Debora Lenti, Valentina Musetti e lo stesso Giacomo sono i protagonisti di questa incredibile avventura, iniziata il 19 agosto a mezzanotte e conclusa poi alla stessa ora del giorno seguente. “L’idea è rimasta nel cassetto per quattro anni - racconta Mozzi - l’avevo pensata nel 2015, in concomitanza con l’Expo. In programma c’era un tour della Toscana con una macchina ibrida per vedere come avrebbe reagito il mezzo”. A suo tempo non andò in porto e - forse - è stato meglio così. Oggi il giovane fotografo la ritira fuori per un’imminente pubblicazione: “Uno scatto per ogni meta. Ulteriore scopo del viaggio, infatti, è stato quello di riuscire a immortalare per ogni momento della giornata un luogo significativo della regione. La difficoltà principale è stata la scelta del percorso. Decisioni curate nei minimi dettagli, analizzando la luce, il tempo e mettendo in conto gli inevitabili imprevisti: non puoi arrivare alle tre di notte sul posto e pensare di poter fotografare qualsiasi cosa, diventerebbe in automatico una tappa persa”. Sarebbe potuto essere il caso di Piombino: i cinque amici avevano in mente di catturare in un’istantanea Torre Mozza, ma arrivati sulla spiaggia l’assenza di illuminazione li ha obbligati a trovare una soluzione differente. Minuti persi. Minuti recuperati. Tutti in scala e secondo un programma dettagliato e ben preciso.

Un meticoloso itinerario a bordo di una macchina ibrida elettrica. Da sud a nord. Da Pisa a Viareggio. Passando per le zone più caratteristiche ad orari incredibili. Immaginate il silenzio delle sei di mattina. Le luci dell’alba ancora dormienti. Piazza del Duomo, a Siena, totalmente deserta. Indescrivibile se non la si vive sul proprio corpo: “Probabilmente quell’attimo è stato il più magico di tutti - continua a raccontare Giacomo - Siamo stati i primi a vivere la città. Dieci minuti di vuoto totale. Solo noi, prima che la città si svegliasse e la piazza cominciasse a essere invasa da turisti e cittadini”. Un’occasione per trascorrere una giornata diversa. Un’opportunità per scoprire piccole parti di mondo ancora sconosciute ai propri occhi. Sono da poco passate le 16, i cinque ragazzi alzando lo sguardo ammirano i vicoli del centro medievale di Arezzo. Per alcuni è la prima volta nella città, per altri è come se lo fosse. Tra i tanti punti di attrazione, Piazza Grande. Ebbene sì, la stessa su cui più di vent’anni fa veniva girata “La vita è bella”. Ci piace pensare che chiudendo gli occhi si possa sentire ancora l’eco di quel “Buongiorno principessa!”. Ed ecco che è il turno di Firenze, Prato, Pistoia e via così fino allo stremo delle forze. Fino a concludere il percorso in programma. “È stata un’esperienza incredibile - conclude Giacomo - un’avventura che ha tutti i connotati per poter diventare un vero e proprio format, con un margine di sbocco inimmaginabile. Potrebbe essere un modo diverso per promuovere un territorio che ha tanto da offrire”. Chissà se un giorno i cinque ragazzi avranno il piacere di dire “Siamo stati i primi pazzi a dar vita a tutto questo…” Al momento non possiamo affermarlo, sicuramente resterà un’avventura magica per tutti loro. Un vero e proprio viaggio, seppur non di vacanza - se così vogliamo metterla. Ma com’era giustappunto quel detto? “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita”.

Itinerario completo: Pisa, Livorno, Castiglioncello, Rosignano Solvay, Bolgheri, Piombino (non fotografata per mancanza di luce), Grosseto, Siena, San Gimignano, Volterra, San Galgano, Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Vinci, Empoli e San Miniato (non è stato possibile fotografarle), Lucca, Ponte della Maddalena, Bagni di Lucca, Barga, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio.