189 anni in due, alla faccia della sostituzione etnica, salpano alla volta della Corsica

domenica, 22 settembre 2019, 18:33

Lei ha 95 anni e si chiama Dory Chimenti, abita a Lucca; lui ha 94 anni ed è il fratello, Mario, per tutti Nedo, e vive a Livorno. Hanno in comune un familiare, l'irresponsabile direttore della Gazzetta di Lucca e mal sopportano le invasioni provenienti dai continenti afro-asiatici. Non votano per convinzione, ma quando lo fanno tutto scelgono fuorché la sinistra che di gente come loro, a dirla tutta, non sanno più cosa farsene. Infatti, alla loro veneranda età, non solo non sono più produttivi da un pezzo, ma anche piuttosto costosi per questo stato che versa loro la pensione minima mentre a cani e porci, soprattutto i secondi, garantisce financo l'impunità.

A parte le battute, questa mattina, con un tempo da leoni, questi due arzilli vecchietti sono saliti sulla nave della Moby Lines diretti verso l'unica isola dove l'identità della collettività ha ancora un senso, la Corsica. Niente ascensori più per paura che per scelta, tutti gli scalini a piedi, uno dopo l'altro e senza fermarsi a riposare.

Di questi italiani, che hanno vissuto la guerra, la fame, la miseria dell'immediato dopoguerra, ce ne sono ancora molti in giro e se anche questa classe dirigente di peracottari che si trova, attualmente, al Governo, ne farebbe volentieri a meno a beneficio di una comunità di meticci o di africani e asiatici, loro non mollano. Sono italiani, continuano a definire i rom zingari senza alcuna accezione negativa, dicono clandestini e non se ne vergognano, le donne sono le donne e gli uomini, fino a prova contraria, sono e fanno gli uomini e, soprattutto, sono convinti che si stava meglio quando si stava peggio senza per questo dover tornare ai tempi di quando c'era lui.

Intanto e ancora per un po' ci sono loro. Fiero, chi scrive, di averli scortati oltremare in cerca di un tempo che, ormai, non esiste più.