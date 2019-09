L'evento



A Lucca la Ego Wellness Week

mercoledì, 4 settembre 2019, 10:50

Sempre di più il mese di settembre è percepito come un momento di nuove ripartenze, una sensazione favorita dall’inizio dell’anno scolastico e dalla riapertura di tutti gli uffici. Il settembre lucchese, poi, si accende particolarmente di eventi che in un senso prolungano con la loro festosità il piacere dell’estate, e dall’altro ci reintroducono con tante nuove opportunità di miglioramento nel nostro tran tran quotidiano. Spesso però, proprio per il suo essere una sorta di “capodanno”, il settembre genera anche un particolare tipo di ansia, quello del “rientro”. Per affrontare e superare ogni tipo di stress, e per cogliere invece le migliori occasioni per prenderci davvero cura del nostro benessere, tra gli appuntamenti di settembre si inserisce di diritto la Lucca Ego Wellness Week, una settimana aperta al pubblico, dal 9 al 15 settembre, con la possibilità di provare gratuitamente corsi di fitness e piscina.

Ormai è scientificamente provato che praticare regolarmente adeguato esercizio fisico e allenarsi bene, ha effetti positivi su tutti gli aspetti della nostra vita: l’autostima, le relazioni, la famiglia, la professione, le passioni, i progetti nei quali la lucidità e la concentrazione sono importanti. Un migliore stile di vita derivante da una buona armonia psicofisica aumenta la capacità produttiva, la forza, il piacere di vivere, previene le malattie, rinforza l’autostima e la salute. Ego Wellness Resort, Premium Club tra i più premiati di Italia, consapevole ed entusiasta di poter garantire un ottimo servizio Fitness/Wellness indoor, acquatico e terrestre a 360°, invita come ogni anno alla partecipazione della Ego Wellness Week. Per prenotarsi e ottenere gli ingressi gratuiti basta solo registrarsi online andando sul sito www.egowellness.it, o cliccando su questo link ➡ bit.ly/EgoWellnessWeek19.