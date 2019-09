L'evento



Al Bistrò va in scena la cena delle Gazzette

venerdì, 6 settembre 2019, 08:53

Una volta al mese o giù di lì, giusto per non perdere l'abitudine e mantenere salda l'amicizia e la voglia di non arrendersi. I collaboratori delle Gazzette o buona parte di essi si sono ritrovati al ristorante Bistrò per salutare l'estate e, ovviamente in senso ironico, dare il malvenuto a questo Governo. Un appuntamento classico, 'celebrato' questa volta al locale di Mario Bini e Beata Kowalska in Corte Campana con il cuoco Michele Marchi che ha cucinato alla grande i piatti a base di pesce aggiungendo, tocco finale, un dolce da leccarsi i baffi.

Un ristorante, il Bistrò, che sta cercando di emergere con la sua filosofia di offrire ai commensali del pesce di ottima qualità cucinato altrettanto magistralmente e senza il bisogno di spostarsi, per forza, in Versilia. Una scelta che, per essere premiata, richiede tempo, pazienza e forza di volontà.

E' stata una serata allietata dal clima mite e dalla consapevolezza che ritrovarsi non è soltanto un semplice fatto di cultura enogastronomica, ma qualcosa, molto qualcosa, di più.

Foto Giacomo Mozzi