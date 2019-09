Alessio spegne sei candeline

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 4 settembre 2019, 10:50

Sempre di più il mese di settembre è percepito come un momento di nuove ripartenze, una sensazione favorita dall’inizio dell’anno scolastico e dalla riapertura di tutti gli uffici

martedì, 3 settembre 2019, 16:12

Per l’occasione, l’associazione organizza due cerimonie d’inaugurazione nelle sedi coinvolte, entrambe previste per sabato 7 settembre. In mattinata, a partire dalle 11, i festeggiamenti si terranno presso la sezione Garfagnana, a Castelnuovo Garfagnana in Località alle Monache 304. Nel pomeriggio, dalle 18, sarà invece la sezione Guamo a far festa

venerdì, 30 agosto 2019, 15:24

Fra pochi giorni, dal 7 al 15 settembre 2019 si terrà a Ferrara, nel Parco urbano "Giorgio Bassani", il piu grande "Festival Internazionale dell'Aria" di aerostati e di altre, molteplici e spettacolari macchine dell'aria, compreso i mastodonti aeromobili dalle forme più strane

giovedì, 29 agosto 2019, 13:55

Apre venerdì sera 30 agosto (dalle 19 alle 24) la tre giorni dedicata al Medioevo de "Il Castello Rivive", alla rocca di Nozzano, e prosegue il 31 agosto (dalle ore 19 alle 24) e il 1° settembre (dalle 17 alle 24)

martedì, 27 agosto 2019, 14:26

Ventiquattro mete. Ventiquattro ore. Una per ogni destinazione - o giù di lì. Il progetto nasce dalla mente del fotografo Giacomo Mozzi, prende il nome di ToscanaH24 ed è facile intuirne lo scopo: visitare tanti luoghi quante le ore di un giorno soltanto

domenica, 25 agosto 2019, 10:22

Siamo giunti ormai alla 52esima edizione della tanto attesa sagra “Polenta e Uccelli”, che si svolgerà nelle serate del 30, 31 agosto e 1, 4, 7, 8, 14 e 15 settembre, organizzata dalla Pro Loco di Filecchio in collaborazione con l'Associazione Culturale Polentari Filecchio