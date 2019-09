Cerimonia "Lucchesi che si sono distinti all'estero", i premiati e le motivazioni

Altri articoli in L'evento

giovedì, 12 settembre 2019, 19:21

Disponibile dal 13 settembre 2019 il primo singolo "Go Back To Sleep", che anticipa l'uscita del nuovo e sesto album "As soon as possible" della band lucchese Acid Brains, distribuito da Audioglobe e promosso da (R)esisto

giovedì, 12 settembre 2019, 09:03

Sono tante le occasioni speciali in cui abbiamo bisogno di qualche buona idea per i regali per la fidanzata. A volte si va sul sicuro perché si sa già cosa regalare, altre volte si hanno meno idee e bisogna ingegnarsi per trovare qualcosa

lunedì, 9 settembre 2019, 19:48

Grande e sentita partecipazione della città oggi pomeriggio alla festa per il 50° compleanno di Peter Pan, il negozio di scarpe per bambini della famiglia Lanza, omonimo del celebre personaggio di James Mattew Barrie

domenica, 8 settembre 2019, 20:10

Fino a questo momento la sagra ha registrato numeri non indifferenti: massima affluenza nella serata di mercoledì 4, con lo “stinco al forno" dove si sono contate oltre le mille presenze, allietate felicemente dall'annuncio della presentazione della squadra di calcio femminile, che fino ad ora ha regalato non poche sorprese

venerdì, 6 settembre 2019, 08:53

Appuntamento al Bistrò, il locale di Mario Bini e Beata Kowalska: le Gazzette o parte di esse si sono ritrovate per salutare l'estate e dare il benvenuto (sic!), si fa per dire, a questo Governo

giovedì, 5 settembre 2019, 23:04

Lunedì 9 settembre alle ore 16,59 la famiglia Lanza festeggia le nozze d'oro per il suo storico negozio di calzature per bambini in via Mordini 8 e inviata tutta la cittadinanza